EE.UU. confima que las conversaciones entre Israel y Líbano serán la próxima semana en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que acogerá las conversaciones entre Israel y Líbano la próxima semana, según un funcionario del departamento. "Podemos confirmar que el Departamento acogerá una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones en curso sobre el alto al fuego entre Israel y el Líbano", declaró la fuente a la AFP y a Reuters, confirmando así una información previa de otra fuente familiarizada con los esfuerzos diplomáticos.

Estas conversaciones tendrán lugar poco después de que Estados Unidos e Irán inicien negociaciones en Pakistán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció más temprano este jueves que había ordenado a su gabinete entablar "negociaciones directas" con Líbano, al día siguiente de mortíferos bombardeos de Tel Aviv contra el país vecino que, según la comunidad internacional, amenazan la tregua concluida entre Estados Unidos e Irán.

Israel ha declarado que su incursión en Líbano —en la que tiene como objetivo al grupo Hezbolá, respaldado por Irán— no se ve afectada por el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

Según Netanyahu, el diálogo abordará el desarme de Hezbolá y la posibilidad de avanzar hacia relaciones de paz entre ambos países, que siguen técnicamente en guerra.

Los equipos de rescate libaneses utilizaron una excavadora para buscar entre los escombros del lugar donde un ataque aéreo israelí impactó el 8 de abril en Corniche al-Mazraa de Beirut. AFP

Sin embargo, desde Líbano la respuesta fue cautelosa. Un alto funcionario afirmó que el país "quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación", mientras que el diputado de Hezbolá Ali Fayyad manifestó hoy más temprano el "rechazo" del grupo a esa instancia.

Los bombardeos en Líbano contra Hezbolá ayer dejaron más de 300 muertos y cerca de mil heridos, según el Ministerio de Salud.

Este jueves murieron al menos cinco personas en nuevos ataques en el sur libanés, informaron autoridades de ese país, donde también se reportaron enfrentamientos directos. Israel, además, advirtió sobre posibles bombardeos en el sur de Beirut, considerado bastión del grupo chiita.

Personas con sus mascotas cerca de un edificio dañado en Beirut. Foto: Wael Hamzeh/EFE.

Irán y EE.UU.

En paralelo, Islamabad será sede de nuevas negociaciones entre representantes iraníes y estadounidenses, encabezados por el vicepresidente JD Vance. El programa nuclear iraní sigue siendo uno de los puntos más conflictivos. Teherán descartó limitar el enriquecimiento de uranio, mientras Estados Unidos e Israel lo acusan de buscar desarrollar armas nucleares.

Trump advirtió que mantendrá tropas cerca de Irán hasta lograr un "acuerdo real" y amenazó con una escalada si fracasan las conversaciones: "disparará más fuerte de lo que nadie haya visto nunca".

Con información de AFP