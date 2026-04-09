Tras cinco semanas de guerra en Medio Oriente, ¿qué ha logrado Donald Trump en Irán?

El presidente Donald Trump declaró la guerra el 28 de febrero, comprometiéndose a impedir que Irán obtuviera un arma nuclear, destruir su capacidad misilística, desmantelar sus aliados regionales, eliminar su armada y crear la posibilidad de un cambio de régimen.

Tras cinco semanas de bombardeos, Trump accedió a un alto el fuego sin que ninguno de esos objetivos se hubiera logrado claramente.

En su publicación en redes sociales del martes, en la que anunciaba el fin de los bombardeos estadounidenses, por ahora, si Irán reabre el estrecho de Ormuz, Trump afirmó que "ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares". El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a la prensa el miércoles que Estados Unidos había logrado una "victoria histórica y abrumadora" porque el ejército iraní había quedado "incapacitado para el combate durante los próximos años".

Aun así, incluso los partidarios de la decisión del presidente de ir a la guerra expresaron dudas sobre la derrota de Irán. Mark Levin, el presentador de Fox News a quien Trump suele elogiar, lamentó el martes por la noche, en horario estelar, que el régimen iraní “aún sobreviviera”. Laura Loomer, la activista de extrema derecha cercana a la Casa Blanca, publicó en internet que “no conseguimos nada” de las conversaciones sobre el alto el fuego, “y los terroristas en Irán lo están celebrando”. Lindsey Graham, el senador republicano de línea dura de Carolina del Sur, advirtió que el Congreso tendría que revisar cualquier acuerdo.

Manifestante ondea una bandera iraní durante una protesta contra la acción militar estadounidense en Washington, DC. Foto: AFP

La preocupación expresada por los partidarios más acérrimos del presidente puso de manifiesto la desconexión entre el inmenso poderío militar estadounidense exhibido durante el último mes y las consecuencias más complejas de la guerra para la seguridad e influencia de Estados Unidos. Fue un indicador del malestar con el resultado de una guerra que, por ahora, ha dejado a Oriente Medio con un aspecto muy diferente al de las ambiciones que Trump expuso cuando anunció el inicio de las "grandes operaciones de combate" hace más de un mes.

“Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, dijo Trump en ese mensaje de vídeo nocturno del 28 de febrero, luciendo una gorra de béisbol con la inscripción “USA”.

Pero Irán sí desafió a Estados Unidos, incluso cuando el ejército estadounidense atacó más de 13.000 objetivos, según la cifra publicada por el Pentágono el miércoles. Irán atacó a socios estadounidenses en Oriente Medio y bloqueó el transporte marítimo desde el Golfo Pérsico.

El resultado: Si bien Trump afirmó al inicio de la guerra que “garantizaríamos que Irán no obtuviera un arma nuclear”, el presidente declaró el alto el fuego con cientos de kilos de uranio altamente enriquecido aún en poder de Irán. El miércoles, en redes sociales, declaró que “no habría enriquecimiento de uranio” y que Estados Unidos “colaboraría con Irán” para “desenterrar y eliminar” sus reservas, pero no hubo indicios de que Irán hubiera aceptado tales condiciones.

Yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán, a orillas del Golfo Pérsico AFP

Trump también prometió “destruir sus misiles y arrasar su industria armamentística”. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró el miércoles que las bombas estadounidenses habían alcanzado “más de 450 depósitos de misiles balísticos” y el 80% de las instalaciones de producción de misiles de Irán. Richard Goldberg, asesor principal del centro de estudios de línea dura Fundación para la Defensa de las Democracias, estimó que hasta un tercio del arsenal de misiles de Irán permanecía intacto y advirtió que “o se logra el desmantelamiento o no”.

Según todos los indicios, Estados Unidos logró hundir gran parte de la armada iraní. Sin embargo, el alto el fuego entró en vigor, aunque Irán conserva su poder marítimo en el punto más crucial para la economía mundial: el estrecho de Ormuz, que ha conseguido bloquear con pequeñas embarcaciones, drones y misiles lanzados desde la costa.

En lo que respecta a la red de fuerzas interpuestas de Irán, sus aliados se encuentran debilitados, pero aún representan una amenaza. Israel parece continuar su guerra contra el grupo militante Hezbolá en el Líbano, mientras que la milicia hutí en Yemen dio señales en los últimos días de que podría unirse a los combates. El régimen teocrático iraní permanece en el poder, posiblemente con un control militar aún mayor sobre el país, y no existen pruebas claras que respalden la afirmación de Trump de que los líderes que reemplazaron a los fallecidos durante la guerra son "muy razonables".

Brian Katulis, investigador principal del Instituto de Oriente Medio, afirmó que era cierto que la guerra había puesto de manifiesto el poderío y la sofisticación militar de Estados Unidos, reduciendo el arsenal de misiles y drones de Irán y diezmando su armada. Sin embargo, señaló que el ejército iraní ya era débil antes de la guerra y comparó las declaraciones estadounidenses de victoria con las de Muhammad Ali diciendo que estaba derrotando a un boxeador adolescente.

«La verdadera amenaza que Irán sigue representando es asimétrica», dijo Katulis, refiriéndose a capacidades como los drones de ataque unidireccionales de bajo costo de Irán, su persistente red de aliados y su control sobre el estrecho de Ormuz. «El panorama no es alentador». Anton Troianovski / The New York Times