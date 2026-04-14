La historia detrás de la mujer que le llevó un pedido de McDonald's a Donald Trump al Despacho Oval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un pedido de la cadena McDonald's directamente en el Despacho Oval. La entrega, realizada por Sharon Simmons —conocida en redes como "la abuela de DoorDash"—, sirvió de escenario para que el mandatario reforzara uno de los pilares de su agenda económica: la eliminación de la carga impositiva sobre las propinas.

Durante el encuentro, que Trump calificó con tono irónico como "no planeado", el presidente entregó un billete de US$ 100 a Simmons en concepto de propina. La repartidora, que vestía una camiseta alusiva a su labor en la plataforma de entregas, agradeció explícitamente la exención fiscal implementada por la administración, señalando que el alivio tributario ha tenido un impacto directo en la economía de su familia.

¿Quién es Sharon Simmons, conocida como "la abuela DoorDash"?

En una escena cuidadosamente preparada para las cámaras de televisión, Sharon Simmons, de 58 años, llegó al jardín sur de la Casa Blanca en un vehículo de la empresa de reparto DoorDash y entregó al mandatario tres bolsas en la puerta del Despacho Oval.

La imagen dio la vuelta al mundo gracias a los medios y las redes sociales, que se preguntaron quién era aquella mujer vestida con una camiseta roja con el lema "la abuela de DoorDash".

El presidente estadounidense Donald Trump habla con una repartidora después de que esta entregara comida en la Casa Blanca. Foto: AFP

Simmons vive a centenares de kilómetros de Washington, en el sureño estado de Arkansas, un bastión del Partido Republicano.

Simmons testificó el año pasado ante un comité de la Cámara de Representantes en apoyo a la propuesta de Trump para eliminar los impuestos sobre las propinas en el sector servicios, una iniciativa que fue incluida dentro de una gran ley de recortes fiscales aprobada en julio.

En la audiencia explicó que ha realizado más de 14.000 entregas para ayudar a costear el tratamiento de cáncer de su marido, quien fue diagnosticado en 2025.

"Gracias a que DoorDash me ofrece un horario realmente flexible, pude acompañarlo en sus tratamientos", relató entonces. "Durante ese tiempo, cada dólar extra que ganaba era más importante que nunca", dijo.

Los repartidores de aplicaciones como Doordash trabajan con su propio horario, pero carecen de beneficios laborales, como seguro médico.

¿Seguidora de Trump?

No está claro hasta qué punto llega el respaldo político de Sharon Simmons a Trump, ya que, cuando el presidente le preguntó si había votado por él, ella respondió con un sonriente "tal vez". Trump añadió: "He oído que eres una gran seguidora. Te lo agradecemos".

Pero cuando el presidente le preguntó qué opinaba sobre la participación de atletas trans en categorías femeninas, algo a lo que él se opone, ella se limitó a decir que no tenía opinión al respecto y que estaba allí por las propinas sin impuestos.

Trump mencionó el cáncer que padece su esposo, y Simmons aprovechó para anunciar que su marido está escribiendo un libro.

Con información de EFE