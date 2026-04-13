Estados Unidos busca trabajadores de la construcción: necesita 456.000 albañiles y ofrecen sueldos de hasta US$ 88.000

Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra en una de sus industrias más importantes: la construcción. Es un problema para el que tanto empresarios como inversores comienzan a prepararse, y la demanda de albañiles crece en el país.

La Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés) señaló que la industria de la construcción de EE.UU. debe atraer aproximadamente 349.000 nuevos trabajadores en 2026 para satisfacer la demanda, más allá de la contratación habitual. Según el organismo, esta demanda está impulsada por proyectos de infraestructura, la manufactura y las altas tasas de jubilación en el país norteamericano. Se prevé que la necesidad aumente a 456.000 nuevos trabajadores en 2027.

Una proporción significativa de los nuevos trabajadores será necesaria para reemplazar a empleados que se jubilan, más que para cubrir una expansión del mercado.

Factores estructurales detrás de la escasez de trabajadores de la construcción

Entre las principales tendencias que explican el déficit de trabajadores, el informe señala:



Envejecimiento de la fuerza laboral y aumento de las jubilaciones

y aumento de las jubilaciones Restricciones migratorias , que limitan la disponibilidad de trabajadores

, que limitan la disponibilidad de trabajadores Altos costos de materiales y presiones inflacionarias

y presiones inflacionarias Cambios tecnológicos, incluyendo la expansión de infraestructura vinculada a inteligencia artificial

Incertidumbre económica y regulatoria

Además, ciertos segmentos, como los vinculados a centros de datos y proyectos tecnológicos, están impulsando una demanda específica de trabajadores calificados, como electricistas especializados o profesionales, cuyos salarios superan los US$ 88.000 anuales.

Trabajadores de la construcción en Estados Unidos. Foto: Canva.

ABC informa que por cada US$ 1.000 invertidos en construcción, se generan alrededor de 3.450 nuevos empleos en el país. A esto se le suma que el 92% de las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados, según el portal El Español, que cita a la Asociación de Contratistas Generales.

Un desafío persistente para la industria en EE.UU.

A pesar de la moderación en el crecimiento prevista para el sector, la escasez de trabajadores continúa siendo uno de los principales desafíos para la industria de la construcción en Estados Unidos.

En este contexto, ABC subraya la importancia de atraer y retener talento para garantizar la ejecución de proyectos y sostener el desarrollo del sector en los próximos años.

El informe advierte que este déficit de trabajadores podría incrementarse si las condiciones económicas mejoran, lo que impulsaría una mayor actividad en la construcción y, en consecuencia, una mayor demanda de mano de obra.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.