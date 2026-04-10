Artemis II: ¿cuánto dinero ganan los astronautas de la NASA? Esto dice la agencia estadounidense

Una de las curiosidades más grandes sobre la tripulación que viajó a la Luna en los últimos días es cuánto dinero ganan los astronautas seleccionados para la misión Artemis II de la NASA. Aunque no se han hecho públicos los sueldos de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, es posible calcular una estimación de su remuneración utilizando datos proporcionados por la NASA y el gobierno de Estados Unidos.

En una publicación que responde a preguntas frecuentes, la NASA reveló que los salarios anuales de los astronautas eran, en 2024, estimados en US$ 152.258 al año, aproximadamente US$ 12.600 por mes.

Por su parte, el sistema federal estadounidense, conocido como General Schedule (GS), establece que los astronautas más experimentados, que suelen ubicarse entre los niveles GS-13 y GS-15, reciben salarios que varían, en promedio, entre US$ 104.000 y US$ 161.000 anuales, pudiendo ser mayores a medida que avanza su carrera.

A pesar de la complejidad y los riesgos involucrados en las misiones espaciales, no existe un pago adicional por actividades fuera de la jornada estándar. Los astronautas son considerados funcionarios públicos y reciben un salario fijo, incluso cuando están en órbita o en misiones prolongadas.

Tripulación de Artemis II: El especialista de misión Jeremy Hansen, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el comandante Reid Wiseman. Foto: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Cobran más los astronautas por estar en el espacio?

En una entrevista con el sitio MarketWatch en 2024, el astronauta Mike Massimino, quien participó en dos misiones del transbordador espacial, confirmó que ni él ni sus colegas reciben beneficios financieros adicionales vinculados al tiempo en el espacio.

"No existe pago por riesgo, no hay horas extra, no hay compensaciones. No hay ningún incentivo financiero para permanecer más tiempo en el espacio", explicó, aclarando que el trabajo se remunera como una jornada estándar de 40 horas semanales.

Además del salario, la NASA cubre gastos como transporte, alimentación y alojamiento durante las misiones. En algunos casos, hay pequeñas dietas adicionales, pero sin un impacto significativo en la remuneración total.

¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra?

Imagen de la Tierra tomada durante la misión Artemis II de la NASA. HANDOUT/AFP fotos

Según lo previsto por la NASA, este viernes 10 de abril de 2026 la misión Artemis II llegará de regreso a la Tierra. El amerizaje ocurrirá sobre las 21:07 de Uruguay. En tanto, la tripulación saldrá sobre las 22:06 y la conferencia de prensa está prevista para las 23:30 de Uruguay. Esta agenda está sujeta a cambios, especificó la agencia. Todo el evento será transmitido a través de los canales oficiales de la NASA en su web y en YouTube.

Con información de O Globo/GDA