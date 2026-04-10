Netanyahu expulsa a España del grupo que supervisa la tregua en Gaza: "Han difamado a nuestros héroes"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó este viernes a España de librar una “guerra diplomática” y anunció su exclusión del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza, en una nueva escalada de tensiones entre ambos países. La decisión implica retirar a los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, en un contexto marcado por críticas del gobierno de Pedro Sánchez a la ofensiva israelí y el reconocimiento del Estado palestino en 2024.

Netanyahu justificó la medida con duras críticas al gobierno español. “No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato”, afirmó en un mensaje de video. También sostuvo que España ha “difamado” a los militares israelíes y que ha optado “repetidamente por oponerse a Israel”.

El jefe de gobierno confirmó además la expulsión formal de los delegados españoles del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Kiryat Gat, una instancia que reúne a militares y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, para tratar asuntos de seguridad y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.



Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.



1/4 pic.twitter.com/c95fTDNXkW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 10, 2026

Tensión diplomática entre Israel y España

La decisión se produce en medio de un deterioro sostenido de las relaciones bilaterales. El canciller israelí, Gideon Saar, acusó al Ejecutivo de Sánchez de mantener un “sesgo antiisraelí” que le impide desempeñar un rol constructivo en iniciativas internacionales, incluido el plan impulsado por Estados Unidos para la región.

“Ha perdido toda capacidad para actuar de manera constructiva”, señaló Saar, quien previamente había acusado a España de “ponerse del lado de los tiranos” por su rechazo a operaciones militares conjuntas de Israel y Estados Unidos, especialmente contra Irán.

Las tensiones aumentaron tras la decisión de Madrid de reconocer al Estado palestino en 2024<, lo que derivó en la retirada mutua de embajadores. Desde entonces, el gobierno español ha sido uno de los más críticos de la ofensiva israelí en Gaza, iniciada tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: AFP

Cruces por Gaza y Líbano agravan la crisis

El enfrentamiento político se amplió en los últimos días con declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien cuestionó duramente la actuación de Israel en Líbano. “Líbano es una vergüenza en la conciencia de la humanidad. Es inaceptable el nivel de violencia”, afirmó, denunciando además violaciones al derecho internacional.

Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva.



Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable.



Toca hablar claro:



- Líbano debe formar parte del alto al fuego.



- La comunidad internacional debe condenar esta… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Israel, por su parte, sostiene que la tregua alcanzada en otros frentes no condiciona su ofensiva contra el movimiento Hezbolá en territorio libanés, respaldado por Irán.

El trasfondo histórico también influye en la relación bilateral. España no estableció vínculos diplomáticos con Israel hasta 1986, tras el fin del régimen de Francisco Franco, período durante el cual mantuvo una política más cercana al mundo árabe.

Rescatistas libaneses retiran los escombros tras ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un edificio en Beirut. Foto: AFP

La medida anunciada por Netanyahu agrega incertidumbre sobre la coordinación internacional en Gaza, en momentos en que la situación humanitaria sigue siendo crítica tras más de dos años de guerra. La salida de España del CMCC también limita su participación directa en instancias clave de seguimiento de la tregua.

Con información de AFP