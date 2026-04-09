Tras la frágil tregua con Irán, Trump insiste en cuestionar a la OTAN: "No estuvo ahí cuando la necesitamos"

Un día después de anunciar una tregua de dos semanas con Irán, y previo al inicio de negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó ayer miércoles sus cuestionamientos a la OTAN. Tras su reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, Trump aseguró que la OTAN “no estuvo ahí” cuando la necesitó en Medio Oriente y que “no estará” cuando la vuelva a necesitar.

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar”, arremetió Trump en su cuenta oficial de Truth Social. “Recuerden Groenlandia, ese enorme pedazo de hielo mal administrado!”, concluyó en su mensaje, en referencia a que varios países de la OTAN calificaron de inaceptable los intentos estadounidenses de tomar control sobre la isla.

El comentario del mandatario estadounidense fue publicado luego de su reunión con Rutte, la cual tuvo una duración de casi dos horas a puerta cerrada.

Por su parte, Rutte aseguró anoche en una entrevista con la cadena CNN que Trump se mostró “claramente decepcionado” con la alianza, pero que también fue “receptivo” durante el encuentro. Rutte dijo que pese al claro descontento de Trump con la OTAN, “escuchó con atención” sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte levanta el pulgar. Foto: AFP

“Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!”, dijo Rutte justificando los recientes reproches de Trump contra los aliados que decidieron no respaldarlo en las operaciones militares contra Irán.

La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses para atacar a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico de barcos petroleros.

En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como “cobardes” a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de “tigre de papel” y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.

La reunión con Rutte se produjo un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del estrecho de Ormuz, por el que pasa un quinto del petróleo del mundo.

Manifestante, con una máscara que representa a Donald Trump, protesta contra la acción militar estadounidense en Irán. Foto: AFP

El secretario general fue consultado sobre si Trump mencionó sus intenciones de retirar a Estados Unidos de la OTAN durante su encuentro, pero evitó responder directamente diciendo que la alianza está en medio de una “transformación” y que los países europeos están dispuestos a ser mas “cuidadosos” en temas de defensa.

El secretario general de la OTAN se negó a opinar sobre las amenazas emitidas por Trump acerca de que acabaría con toda una civilización, en referencia a Irán, y dijo que ahora “el mundo es más seguro” gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos.

Frágil tregua

En tanto, la tregua de dos semanas pactada entre Irán y Estados Unidos pendía de un hilo anoche, luego de que el régimen iraní amenazara con reanudar las hostilidades mientras Israel continúa su operación contra la organización terrorista Hezbolá en Líbano.

Washington y Teherán proclamaron ambos la victoria tras acordar el alto el fuego de dos semanas y unas negociaciones destinadas a poner fin a una guerra, iniciada el pasado 28 de febrero, que comenzarán mañana viernes en Pakistán, que oficia de mediador.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

La retórica beligerante se produjo antes de unas negociaciones de alto riesgo previstas para mañana viernes en Pakistán, y después de que Irán aceptara temporalmente reabrir el estrecho de Ormuz tras la amenaza de aniquilación de la “civilización” iraní por parte de Trump.

Dos buques, uno griego y otro con bandera de Liberia, pudieron cruzar esa vía estratégica por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo mundial.

Pero informaciones señalaron que la estratégica vía volvió a cerrarse más tarde ese mismo día, lo que llevó a la Casa Blanca a pedir a Irán que la reabriera “inmediatamente, de forma rápida y segura”.

La Armada de los Guardianes de la Revolución iraníes anunció anoche que los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz deben seguir dos rutas alternativas, más cercanas a la costa, al alegar la posibilidad de que haya “minas” en la vía habitual.

“Para protegerse de posibles colisiones con minas, en coordinación con la Armada de los Guardianes de la Revolución (....), hasta nuevo aviso, (los buques) deberán tomar rutas alternativas para el tráfico en el estrecho de Ormuz”, indicó la agencia de noticias Mehr, citando un comunicado militar acompañado de un mapa en el que se destacan las rutas.

Personal de intervención y residentes se congregan en el lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut. Foto: AFP

El primer plan de paz de Irán “parece redactado con ChatGPT”

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance bromeó ayer miércoles al asegurar que la primera propuesta de paz de Irán y los primeros diez puntos del plan “parecen redactados con ChatGPT”. En una rueda de prensa antes de viajar a Budapest, Vance cargó contra la difusión de una primera propuesta de paz de Irán compuesta por 10 puntos, diciendo que él y el enviado especial para Medio Oriente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, “la tiraron a la basura” porque pensaron que “fue redactada con ChatGPT”.

El vicepresidente agregó que ha estado involucrado en las negociaciones con el Estado Islámico, mediadas por Pakistán, y que Irán les ha planteado tres propuestas distintas para conseguir un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra. Irán presentó el lunes el primer plan al que se refirió ayer Vance y que constaba de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades contra Irán y sus aliados en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán ha mantenido cerrado tras el arranque de la guerra-, la retirada de tropas estadounidenses enviadas a Medio Oriente y el levantamiento de las sanciones internacionales.

Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas. Foto: AFP