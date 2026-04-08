Bolsas se disparan y cae el petróleo a menos de US$ 100 luego de tregua de Estados Unidos con Irán

Este martes por la noche el presidente Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán, que incluye la apertura del estrecho de Ormuz. El conflicto, que se arrastra desde finales de febrero de 2026, había impactado con fuerza en los precios del petróleo.

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, las bolsas europeas abrían la sesión con subidas superiores al 5 %, en algunos casos. El barril brent bajó un 13,88 %, llegando a los US$ 94,1, mientras que el crudo West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, bajó un 15,97 %, llegado a los US$ 94,91.

Por otra parte, el gas natural en el mercado de Países Bajos se depreciaba el 8,59 %, hasta 45,75 euros el megavatio hora. En la apertura marcó el mínimo en 42,8 euros (50,044 el martes al cierre).

Según la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic, este miércoles se han observado los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego.

Bandera nacional iraní yace junto a los escombros tras los ataques en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán. Foto: AFP

Impacto en las bolsas asiáticas

Las plazas asiáticas ya habían recogido las buenas nuevas esta mañana y acababan la jornada con subidas notables: Seúl avanzó el 6,87 %; Tokio el 5,39 %; Taiwán el 4,61 %; Hong Kong el 3,09 % (había caído la actividad manufacturera en marzo) y Shanghái el 2,69 %.

Nueva Zelanda mantuvo los tipos de interés en el 2,25 % y La India en el 5,25 %. Luego se conocería que las ventas minoristas cayeron el 0,2 % en la zona euro (la tasa interanual bajaba del 2,1 % de enero al 1,7 %).

Peatones caminan junto a pantalla que muestra datos de la bolsa de Shangai. Foto: Jade Gao/AFP.

¿Qué pasó con Wall Street?

Wall Street, pendiente de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpliría su amenaza de destruir Irán, había terminado en la víspera con pocos cambios respecto al lunes, ya que el índice Dow Jones cayó el 0,18 %, mientras que subieron el S&P 500, el 0,08 %, y el Nasdaq Composite el 0,10 %.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este miércoles un 18,08 %, hasta llegar a los 92,52 dólares el barril.

Ataque de Israel al Líbano

El Gobierno libanés aseguró que los ataques israelíes lanzados este miércoles contra diferentes puntos del Líbano causaron "decenas" de muertos y "cientos" de heridos, en el "mayor ataque" de Israel desde que comenzó la guerra contra el país mediterráneo el 2 de marzo.

Personas con sus mascotas cerca de un edificio dañado en Beirut. Foto: Wael Hamzeh/EFE.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, afirmó que "la fuerza aérea enemiga israelí lanzó una oleada de ataques simultáneos en varias regiones libanesas, lo que resultó en un saldo inicial de decenas de mártires y cientos de heridos".

El departamento, que calificó esta acción de "escalada muy grave", señaló que ahora la prioridad es "completar las labores de rescate y salvar la vida de quienes aún permanecen atrapados bajo los escombros, así como garantizar la atención médica a todos los heridos, distribuyéndolos a los hospitales según su estado".

Por lo tanto, el ministerio espera que "todos reduzcan la congestión (del tráfico) actual, especialmente en los barrios de la capital, Beirut, para dar prioridad a los servicios de rescate y ambulancias".

Con información de Agencia EFE, AFP