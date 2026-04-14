Mientras crece el temor y la incertidumbre, Trump e Irán cruzan nuevas amenazas con Ormuz como foco

Donald Trump protagonizó ayer lunes una inusual aparición en la Casa Blanca frente a los periodistas, al recibir un pedido de McDonald’s en el Despacho Oval, en medio del fracaso de las negociaciones con Irán, sus críticas al papa León XIV y la polémica imagen suya como Jesús.

El bloqueo ordenado por Trump a los puertos iraníes entró en vigor ayer lunes, tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán durante el fin de semana. Trump, que anunció que Irán igual hizo saber su intención de volver a la mesa de negociaciones, amenazó con “eliminar” cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Para Irán este bloqueo es “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo Pérsico “estará a salvo” de represalias.

La respuesta de Trump llegó enseguida. “Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, dijo en su red Truth Social.

Los operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York. Foto: AFP

El anuncio del bloqueo volvió a disparar los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril.

Trump dijo en la Casa Blanca que representantes iraníes habían estado en contacto para llegar a un acuerdo, luego de las conversaciones fallidas en Islamabad. “Hemos recibido una llamada de la otra parte. Les gustaría llegar a un acuerdo. Con mucha urgencia”, dijo a los periodistas fuera del Despacho Oval, sin identificar a los funcionarios.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que Irán obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que el régimen de la república islámica “chantajee” al resto del mundo.

En tanto, el canciller iraní Abás Araqchi culpó a Estados Unidos del fracaso de los diálogos en una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan. “Lamentablemente, fuimos testigos de que la parte estadounidense siguió presentando exigencias excesivas en las negociaciones, lo que llevó a que no se lograra ningún resultado”, declaró citado por su ministerio. Según Trump, el diálogo se frustró porque Irán se opone a renunciar a las armas nucleares.

Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.

Trump aseguró que 34 barcos cruzaron Ormuz el domingo, un número que según dijo “es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”.

La incapacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo hace temer una reanudación del conflicto que se ha extendido a toda la región por las represalias de Irán contra sus vecinos.

Según Pakistán, continúan los esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes y el alto el fuego, que expira el 22 de abril. El diario The Wall Street Journal informó ayer que Trump estaría meditando romper la tregua temporal y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en Budapest, Hungría. Foto: AFP

Revés para Vance

El fracaso de las negociaciones para poner fin a la guerra de Irán y la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, estrecho aliado de Trump, suponen un doble revés para el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien se involucró personalmente en ambos frentes.

El vice Trump regresó a Washington el domingo con las manos vacías tras haber encabezado el cara a cara con Irán de más alto nivel desde la revolución islámica de 1979 y tras haberse implicado de manera inusual en la fallida campaña electoral de Orbán.

Vance, favorito en las encuestas para suceder a Trump como candidato republicano en 2028, había mantenido hasta ahora un perfil bajo en política exterior, pero el protagonismo mostrado en la última semana lo convierte en la cara de dos sonoros fracasos. Contra todo pronóstico, el vicepresidente fue elegido para liderar la delegación estadounidense que se reunió el sábado en Islamabad con autoridades iraníes.

Vance se había opuesto a la ofensiva en Irán, apelando al lema “Estados Unidos primero” que Trump enarboló en campaña, prometiendo poner fin a las prolongadas guerras en el extranjero.

Según filtraciones a medios estadounidenses, una vez que Trump tomó la decisión de atacar Irán, Vance pidió que la operación fuera fulminante y descabezara rápidamente al régimen de los ayatolás, pero el conflicto se estancó y ha provocado graves perturbaciones económicas tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Pero tras mes y medio de guerra, las negociaciones siguen trancadas y el mundo en vilo por los efectos en la economía de este conflicto. AFP, EFE

Vista del Kremlin de Moscú y la calle Vasilyevsky Spusk en el centro de Moscú. Foto: AFP

Rusia gana con el bloqueo

Rusia duplicó en marzo sus ingresos por la exportación de petróleo respecto al mes anterior debido al alza de los precios por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, informó ayer lunes el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA). Este organismo independiente, con sede en Finlandia, señaló que los ingresos totales por la exportación de crudo ruso crecieron en marzo un 94% intermensual, hasta los 431 millones de euros diarios, sobre todo por la subida de los precios. Según CREA, el incremento fue especialmente notable en las ventas de crudo por vía marítima, que aumentaron un 115%.