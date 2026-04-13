Se necesitarán varios meses para que el petróleo y el gas fluyan desde el Golfo Pérsico.

La reapertura del Estrecho de Ormuz —un objetivo central de Estados Unidos en la búsqueda del alto al fuego con Irán— sería el primer paso para aumentar el flujo de energía a través del Golfo Pérsico. Pero solo el primer paso.

Esto se debe a que decenas de refinerías, instalaciones de almacenamiento y yacimientos de petróleo y gas en al menos nueve países, desde Irán hasta los Emiratos Árabes Unidos y otros, han sido blanco de ataques. En total, el 10% o más del suministro mundial de petróleo se ha interrumpido. Reiniciar estas operaciones requerirá no solo el paso seguro por el Estrecho de Ormuz, sino también la inspección de las bombas, la sustitución de equipos de procesamiento especializados y el regreso de los empleados y los buques que se han dispersado por todo el mundo.

«No es cuestión de apretar un interruptor y que todo vuelva a funcionar», afirmó Martin Houston, un veterano ejecutivo del sector del petróleo y el gas que ahora forma parte del consejo de administración de varias empresas energéticas.

El plazo para que el sistema energético del Golfo recupere cierta normalidad es muy incierto.

Según el acuerdo anunciado el pasado martes, Irán accedió a permitir el paso de buques por el estrecho sin ser atacados, pero al día siguiente no había indicios de que las embarcaciones estuvieran regresando a la vía marítima en gran número. Horas antes, Donald Trump había declarado que si el estrecho permanecía cerrado, "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás". También ha amenazado repetidamente con atacar centrales eléctricas iraníes y otras infraestructuras críticas si Irán no permite el paso de buques por el estrecho, actos que podrían considerarse crímenes de guerra.

Los ataques contra instalaciones energéticas continuaron pese a los anuncios de alto el fuego, incluyendo una refinería de petróleo en Kuwait y complejos petroquímicos en Irán. Es difícil determinar la magnitud de los daños ya causados ​​a la infraestructura de la región, ya que muchos países han compartido poca información.

Una vez que las compañías recuperen la confianza en que sus barcos pueden transitar por el estrecho canal que conecta Irán con la península arábiga, la prioridad será probablemente el envío del petróleo y otros combustibles que los países ribereños almacenaron en tanques. Luego, siempre y cuando no se reanuden las hostilidades, es probable que algunos pozos vuelvan a producir en cuestión de días o semanas, según analistas del sector y ejecutivos petroleros del Golfo.

Sin embargo, advirtieron que una recuperación completa llevará meses. E incluso entonces, se prevé que la reparación de algunas infraestructuras que han sufrido daños extensos tarde años.

Para los consumidores, esto significa que es improbable que los precios de la gasolina en las estaciones de servicio —que recientemente superaron los 4 dólares por galón, en promedio, en Estados Unidos— vuelvan pronto a sus niveles previos a la guerra.Los países están consumiendo las reservas de energía que tenían antes de la guerra, por lo que cuanto más se prolongue el conflicto, más se mantendrán esos altos precios.

El cierre de pozos petroleros tiene otras consecuencias. Una vez inactivos, los pozos de petróleo y gas pueden ser difíciles de reactivar, y cuanto más tiempo permanezcan cerrados, más dificultades tendrán las empresas para volver a ponerlos en marcha.

La presión subterránea puede desequilibrarse mientras los pozos están cerrados, lo que puede provocar la acumulación de agua. Si los cierres se prolongan, los equipos podrían corroerse tras una exposición prolongada al sulfuro de hidrógeno. Este gas tóxico, con olor a huevos podridos, suele encontrarse mezclado con petróleo y gas natural. Arabia Saudita e Irak inyectan gas o agua en muchos de sus pozos para extraer más petróleo, lo que añade una complejidad adicional a la hora de restablecer la presión correcta cuando llegue el momento de la reapertura, según publicó recientemente la firma de investigación BloombergNEF.

Kuwait, situado entre Arabia Saudita e Irak en el extremo del Golfo Pérsico, es el décimo mayor productor de petróleo del mundo. Antes del viernes de la pasada semana, cuando la refinería Mina al-Ahmadi fue atacada por un dron, el director ejecutivo de la petrolera estatal Kuwait Petroleum afirmó que esperaba poder reanudar la producción de forma inmediata, en cuestión de días, tras el fin de la guerra. El jeque Nawaf Al Sabah, director ejecutivo, añadió a finales del mes pasado, durante su intervención en la conferencia energética CERAWeek de S&P Global, celebrada en Houston, que «la producción total se alcanzará en un plazo de tres o cuatro meses».

La gran incógnita reside en la magnitud de los daños sufridos por toda la infraestructura necesaria para transportar petróleo y gas desde los pozos hasta los mercados mundiales. Los analistas señalan que pocas instalaciones parecen haber sufrido daños catastróficos, pero trabajan con información limitada sobre la mayoría de ellas.

Uno de los activos energéticos más importantes de la región es la planta de exportación de gas natural de Qatar, Ras Laffan. El complejo, que abarca al menos 7,6 kilómetros cuadrados en una gran ciudad industrial, abastece a países de Asia y Europa con gas natural que se utiliza para cocinar, calentar hogares y generar electricidad.

Antes de poder cargarse en un barco, el gas natural debe licuarse enfriándolo a unos 137 grados Celsius (260 grados Fahrenheit bajo cero). Qatar interrumpió la producción de este gas natural licuado (GNL) al comienzo de la guerra. Posteriormente, los misiles inutilizaron el 17% de la capacidad del complejo.

Las partes intactas de la instalación se reiniciarían primero, probablemente en un periodo de semanas o meses. Los pasos incluyen la reapertura de los pozos de gas marinos que abastecen la terminal de exportación; el restablecimiento de los servicios que se habían interrumpido; el reabastecimiento de los combustibles utilizados para enfriar el gas, conocidos como refrigerantes; y, finalmente, el enfriamiento del gas, explicó Mehdy Touil, quien trabajó durante más de una década en Ras Laffan y ahora es el especialista principal en GNL de Calypso Commodities, una empresa berlinesa.

Las zonas dañadas son otro asunto. QatarEnergy, operadora de Ras Laffan, ha declarado que tardará varios años en reparar esas áreas y ponerlas en funcionamiento. (La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios). Ras Laffan cuenta con 14 unidades productoras de GNL. Los ataques del mes pasado destruyeron el núcleo de dos de ellas: las enormes estructuras donde se enfría el gas, según declaró el director ejecutivo de QatarEnergy a Reuters. Este equipo puede alcanzar la altura de un edificio de 18 pisos, y el plazo de entrega para una nueva unidad puede ser de dos años o más, según informaron fuentes del sector.

«Estas instalaciones fueron diseñadas a medida e integradas en el complejo de Ras Laffan, lo que las hace considerablemente más difíciles de reemplazar» que otros tipos de infraestructura energética más sencillas, afirmó Najmedin Meshkati, profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de California.

Se desconoce el alcance de los daños en las instalaciones de procesamiento de petróleo en toda la región. Según Rystad Energy, una consultora con sede en Oslo, Noruega, una refinería en la costa oeste de Arabia Saudita operaba a niveles mucho más bajos tras un ataque con drones a mediados de marzo. Rystad estimó que la refinería podría recuperarse por completo en un año.

Irán también ha sufrido ataques contra su infraestructura energética, incluyendo bombardeos a depósitos de petróleo en Teherán que oscurecieron el cielo de la capital.

Una de las preocupaciones para la reconstrucción es que las cadenas de suministro de algunas piezas especializadas ya se encuentran al límite. La prisa por construir centros de datos para inteligencia artificial ha generado una demanda de centrales eléctricas de gas y otra infraestructura energética. Muchas de estas instalaciones dependen de equipos, como turbinas de gas, que también podrían ser necesarios para realizar reparaciones en el Golfo Pérsico.

«Si se cuenta con la cadena de suministro adecuada, se puede reconstruir todo con bastante rapidez», afirmó Mike Stice, profesor de la Universidad de Oklahoma y miembro del consejo de administración de empresas energéticas, incluyendo al gigante estadounidense de refinación Marathon Petroleum. Pero, añadió, los plazos dependerán mucho de los daños sufridos. «Basta con que se dañe un equipo crítico con una fecha de entrega de dos años».

En definitiva, independientemente del desenlace del conflicto, los analistas prevén que los precios de la energía acaben bajando respecto a los niveles de guerra, pero que se mantengan más altos de lo que habrían sido en ausencia de conflicto.

Analistas del banco francés Société Générale declararon recientemente que esperaban que el petróleo cotizara en torno a los 80 dólares el barril a finales de 2026, una cifra superior a su previsión anterior de 65 dólares. Los operadores tendrán en cuenta un mayor riesgo de inestabilidad geopolítica en el futuro.