Medio Oriente: Israel y Líbano pactan tregua y EE.UU. e Irán retoman el diálogo, ¿se acerca el fin de la guerra?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría recibir a líderes de Israel y Líbano en la Casa Blanca en los “próximos cuatro o cinco días” y se mostró optimista sobre un acuerdo final.
Ayer al caer la tarde entró en vigor el alto el fuego en Líbano, donde Israel combate a la organización terrorista Hezbolá. Esta tregua, sumada a las gestiones para que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones, refuerza la esperanza de que finalmente termine la guerra en Medio Oriente
El alto el fuego acordado entre los Gobiernos de Israel y de Líbano anunciado previamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró oficialmente en vigor a las 17:00 hora de Washington (18.00 en Uruguay).
Minutos antes de que llegara la hora, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron estar bombardeando lanzacohetes de Hezbolá en Líbano e informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la organización terrorista en las últimas 24 horas.
Hezbolá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de la entrada en vigor del alto el fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.
Trump anunció que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.
La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.
Trump es optimista de que Israel e Líbano llegarán a un acuerdo, y adelantó que los “próximos cuatro o cinco días” podría recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, para las primeras conversaciones de alto nivel en décadas entre ambos países.
“Habrá un alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo cual será estupendo, y se reunirán, probablemente vendrán a la Casa Blanca en los próximos cuatro o cinco días”, dijo Trump a periodistas. “Las dos partes quieren la paz y creo que se va a concretar rápidamente”, agregó.
Los Gobiernos israelí y libanés confirmaron la tregua, aplaudida por organizaciones internacionales como un respiro a las tensiones en Medio Oriente.
Por su parte, el grupo terrorista libanés alertó de que el cese el fuego no debe otorgar “libertad de movimiento” a las fuerzas de Israel en el sur del Líbano.
En tanto, el representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió ayer a Hezbolá que “reaccionarán” si su país se siente “amenazado” durante el alto el fuego de 10 días pactado con el Líbano.
“Tendrán que seguir muy de cerca lo que ocurre sobre el terreno. Si nos sentimos amenazados, reaccionaremos. No nos vamos a ir a ninguna parte. Mantenemos nuestras posiciones”, respondió Danon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.
El primer ministro Netanyahu aseguró tras el anuncio de alto el fuego que el Ejército israelí mantendrá ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano durante la tregua. “Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos”, aseguró.
Antes de referirse al pacto con el Líbano, el embajador israelí cargó contra el secretario general de la ONU, António Guterres, por unas declaraciones en las que igualó los ataques de Israel y Hezbolá y aseguró que ambos desestabilizan el Líbano.
“Esto es sencillamente falso”, declaró. “Mientras unos optan por progresar, el secretario general opta por hacer exactamente lo contrario. Por sembrar la duda. Por tergiversar la verdad. Por establecer una comparación entre un Estado soberano y una organización terrorista. Es vergonzoso”.
En este sentido, exigió a Guterres que “retirara sus comentarios, rectificara lo dicho e hiciera su trabajo”.
Irán-EE.UU.
Trump siguió dando señales de que la guerra está por terminar en Medio Oriente. Luego de anunciar la tregua entre Israel y Líbano, el presidente estadounidense dijo que podría viajar a Pakistán si se logra un acuerdo de paz con Irán y el tratado resultante se firma en ese país, que oficia de mediador.
“Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad”, aseguró el mandatario en la Casa Blanca, donde comentó que las negociaciones con Irán están evolucionando de manera positiva y que se podría alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra que arrancó el 28 de febrero.
El jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, y el primer ministro de Pakístán, Shehbaz Sharif, han sido dos figuras centrales en la mediación entre Irán y Estados Unidos, que el pasado fin de semana mantuvieron más de 20 horas de conversaciones en Islamabad sin lograr alcanzar un acuerdo de paz y sin acercar posturas sobre la inclusión del Líbano en el alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.
La Casa Blanca ha apuntado a la posibilidad de que ambos países puedan volver a celebrar conversaciones en los próximos días, de nuevo en la capital paquistaní.
Trump afirmó ayer que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido e insistió que ambas partes están “cerca” de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto en Oriente Medio.
“Han aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.
Irán defiende que su programa atómico tiene fines civiles y el miércoles la Cancillería reiteró que nadie puede “arrebatar” a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, pero matizó que el nivel de enriquecimiento de uranio es “negociable”.
Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, había amenazado a Irán con bombardeos, si “toma una mala decisión” y prometió mantener bloqueados los puertos iraníes “el tiempo que sea necesario”. AFP, EFE
EE.UU. afirma que no está bloqueando Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó ayer jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses “no están bloqueando el estrecho de Ormuz”, sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días.
Más de 10.000 militares, 12 barcos y 100 aeronaves están implementado dicho bloqueo para “garantizar que ningún buque viole la proclamación del presidente”, Donald Trump, añadió el Centcom.
Emiratos identifica a Irán como un “enemigo” en el que no confía
El asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró ayer jueves que desde su país ven a Irán como “un enemigo importante” en el que no pueden confiar, una perspectiva que podría ser similar en los otros Estados del Golfo Pérsico. “Somos plenamente conscientes de la postura de muchas sociedades árabes que consideran a Israel como el principal enemigo, pero la perspectiva en los Estados del Golfo puede ser diferente. Irán fue quien atacó a los Estados del Golfo con miles de misiles y drones, y por esta razón, no confiamos en él. Lo consideramos un enemigo importante”, dijo en una sesión informativa en el Dubai Press Club. Afirmó de su país que es “transparente” y que tiene preguntas “legítimas sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y drones”.
“Así como los iraníes tienen derecho a exigir garantías y compensación, nosotros en EAU también tenemos derecho a exigir garantías de que tales ataques cobardes no se repetirán, y una compensación por este ataque”, indicó. Hasta la guerra, Irán era el principal destino de las exportaciones no petroleras y de las mercancías en tránsito de Emiratos, y Dubái ha funcionado como uno de los principales puntos de negocio para los iraníes, especialmente en un contexto de restricciones financieras por las sanciones. Sin embargo, Emiratos se ha convertido en el país del Golfo más castigado por los ataques de Irán, que ha lanzado de forma reiterada misiles y miles de drones contra su territorio. Además, el pequeño y rico país del Golfo ha denunciado graves repercusiones económicas derivadas de los ataques y del bloqueo del estrecho de Ormuz.
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