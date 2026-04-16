Amenaza de bomba en la casa del hermano del Papa León XVI en Chicago: la Policía se desplegó en la zona

La policía de Chicago investiga una amenaza de bomba contra una casa en los suburbios de la ciudad en la que vive John Prevost, el hermano del papa León XVI.

Según confirmaron medios locales, las autoridades de New Lenox respondieron a un llamado de emergencia sobre las 18:30 hora local del miércoles sobre una amenaza en la residencia.

Tras inspeccionar la zona y evacuar a las personas que estaban dentro de la casa y los vecinos contiguos, los agentes de policía determinaron que la amenaza de bomba "no tenía fundamento" y que no "había artefactos explosivos ni materiales peligrosos", según detalló el departamento de policía en un comunicado publicado en redes sociales.

El incidente sigue bajo investigación mientras las autoridades determinarán cuál fue el origen de la amenaza, agregó el texto.

Roces entre el Vaticano y la Casa Blanca

El papa León XIV ha protagonizado en los últimos días un agrio enfrentamiento con Donald Trump a cuenta de la guerra en Irán pero también por los gestos que este último ha tenido de retratarse -mediante una imagen creada por la IA- como el propio Jesucristo, detalle que levantó tal oleada de críticas que el presidente terminó por eliminar la imagen de sus redes sociales.

Imagen creada con IA publicada por Donald Trump en su red Truth Social Foto: Truth Social/Donald Trump

Lejos de amainar, el cruce entre León XIV y su paisano Donald Trump parece crecer con las palabras que el papa pronunció este jueves en Camerún: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", dijo, unas palabras que fueron unánimemente leídas como alusivas a Trump.

"La Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra"

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

Por su parte, Lel Sumo Pontífice respondió este lunes a Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

Robert Prevost asistiendo a la quinta misa en memoria del difunto Papa Francisco Foto: FABIO FRUSTACI/EFE

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice.

León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".

"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", añadió.

EFE