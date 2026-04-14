Trump afirma que a la primera ministra italiana Giorgia Meloni le falta "valentía" en la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en una entrevista a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hasta ahora una aliada, y señaló su supuesta falta de voluntad para ayudar en la guerra con Irán.

"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué", declaró al diario italiano Corriere della Sera.

La dirigente de extrema derecha, que gobierna Italia desde octubre de 2022, ha sido una de las aliadas más cercanas de Trump en Europa y a menudo trata de actuar como mediadora entre las opiniones divergentes de Estados Unidos y el Viejo Continente.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Foto: AFP fotos

Trump afirmó que Meloni no quiere que Italia se vea envuelta en la guerra, que comenzó con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, a pesar de que el país europeo obtiene gran parte de su petróleo de esa región.

La entrevista se publicó menos de un día después de que Meloni tachara de "inaceptables" las críticas de Trump al papa León XIV, tras los repetidos llamamientos del pontífice para que se ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense declaró al Corriere que es Meloni quien es "inaceptable", alegando que a ella no le importa si Irán tiene un arma nuclear.

AFP