León XIV cuestiona a los "señores de la guerra" y Trump defiende su "derecho" a discrepar con el Papa
No dio nombres, pero cuestionó al "puñado de tiranos" que "destruyen el mundo". El presidente de EE.UU. volvió a referirse al sumo pontífice: "Tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel”.
El papa León XIV denunció ayer jueves en Camerún que un “puñado de tiranos” están “devastando” el mundo y lanzó un vibrante llamamiento a la paz.
Desde el comienzo de su gira de 11 días por cuatro países de África, el Papa ha abandonado su habitual reserva y ha reiterado sus peticiones de paz, a pesar de las críticas del presidente estadounidense Donald Trump contra él.
“Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político”, dijo el Papa después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, le instara a “ser prudente” en temas de teología.
“El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas”, recalcó en un discurso en inglés en Bamenda, epicentro de la violencia en el noroeste de Camerún.
Y añadió: “Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar”.
Además, cargó contra “quienes saquean los recursos de la tierra” y “que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”.
A pesar de que Camerún es rico en recursos como petróleo, gas o minerales, el 26,7% de la población se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial. “Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar”, añadió León XIV.
Estas declaraciones refuerzan la oposición entre el papa nacido en Chicago y el presidente Trump, que lo ha tildado de “débil” y “nulo en política exterior”.
León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha querido visitar ayer esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos y el Gobierno y que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados.
Los separatistas declararon la República de Ambazonia en las dos regiones anglófonas, donde vive un quinto de la población camerunense.
El lunes, grupos separatistas anunciaron una tregua de tres días en las dos regiones con motivo de la visita del sumo pontífice.
El grupo separatista Unity Warriors of Ambazonia dijo a la AFP que esperaba que el papa presionara al gobierno para que reanude las negociaciones y que “se pueda discutir sobre las raíces del conflicto”.
“Es un buen comienzo que se depongan las armas para que no las vuelvan a tomar”, consideró por su parte el obispo de Ebolwa y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Camerún, Alain Alain Philippe Mbarga, el jueves.
“Es la primera vez desde que empezó el conflicto que todo el mundo habla el mismo idioma: todo el mundo desea la bienvenida al Santo Padre”, declaró Andrew Fuanya Nkea, arzobispo de Bamenda y presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún.
En el país, la Iglesia juega un papel de mediación y gestiona una extensa red de hospitales, escuelas y obras caritativas; unos medios de influencia que la Santa Sede quiere consolidar.
“Hemos hablado con las dos partes y pensamos que es el momento de que actúen y de tener ese diálogo”, declaró el arzobispo, próximo a León XIV.
Según la ONU, 1,8 de los 4 millones de habitantes de las regiones anglófonas de Camerún necesitan ayuda humanitaria, mientras que unos 250.000 niños se ven afectados por el cierre de escuelas debido al conflicto.
Camerún dispone de vastos yacimientos mineros que atraen desde hace décadas a grupos extranjeros. El miércoles, ante el presidente de Camerún, Paul Biya, que dirige el país con mano de hierro desde 1982, el Papa pidió “romper las cadenas de la corrupción”.
León XIV se encuentra de viaje por el continente africano cuya primera etapa ha sido Argelia y que, después de Camerún, le llevará a Angola y Guinea Ecuatorial.
Trump reivindica poder discrepar con el Papa
El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió ayer jueves que “tiene derecho” a estar en desacuerdo con el papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra. “No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera -y quiero que diga lo que quiera-, pero puedo estar en desacuerdo con él. El papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear”, declaró Trump a la prensa antes de viajar a Las Vegas. “El papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses.
Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel”, añadió. Trump repitió en varias ocasiones la simpatía que, según él, le guarda el hermano del pontífice, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo). “Estoy seguro de que el papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él”, dijo el presidente republicano.
Amenaza a la casa del hermano del Papa
La policía de Chicago investiga una amenaza de bomba contra una casa en esa la ciudad en la que vive John Prevost, el hermano del papa León XVI.
Según confirmaron medios estadounidenses, las autoridades de New Lenox respondieron a un llamado de emergencia sobre las 18.30 hora local del miércoles sobre una amenaza en la residencia.
Tras inspeccionar la zona y evacuar a las personas que estaban dentro de la casa y los vecinos contiguos, los agentes de policía determinaron que la amenaza de bomba “no tenía fundamento” y que no “había artefactos explosivos ni materiales peligrosos”, según detalló el departamento de policía en un comunicado publicado en redes sociales.
El incidente sigue bajo investigación mientras las autoridades determinarán cuál fue el origen de la amenaza, agregó el texto.
Este suceso se da en medio de los crecientes roces entre el Vaticano y la Casa Blanca, ante las críticas de León XVI, el primer Papa estadounidense, a las políticas de Donald Trump y la guerra en Irán y las réplicas del mandatario y los miembros de su Gabinete.
Ayer Trump repitió su simpatía hacia el hermano del pontífice, a quien considera un partidario del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo).
Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de León XIV con respecto a la guerra en Irán y en favor de la paz, por la que Trump le acusó de ser “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”.
Ayer jueves, León XIV cargó de nuevo, durante la visita a Camerún, en contra de quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”.
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