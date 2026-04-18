¿Dónde irá el uranio enriquecido de Irán?: Trump asegura que terminará en EE.UU., pero el régimen lo desmiente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que sus reservas de uranio enriquecido no van a ser trasladadas “a ningún lugar” aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el régimen iraní había aceptado entregarlas.

“El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar”, dijo el portavoz del ministerio, Esmail Baqai, a la televisión estatal. Una “transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones”, aclaró.

“Estados Unidos recibirá todo el ‘polvo’ nuclear generado por nuestros grandes bombarderos B2”, escribió en cambio Trump en la red Truth Social en alusión al uranio enriquecido enterrado por los ataques estadounidenses del año pasado.

Pero Baqai dijo que las recientes conversaciones han sido para resolver el conflicto y no sobre recuperar el uranio de Irán “Las negociaciones anteriores se centraron en la cuestión nuclear, pero ahora las negociaciones se centran en poner fin a la guerra y, naturalmente, el abanico de temas tratados se ha ampliado y diversificado”, dijo.

Técnicos iraníes retiran un contenedor de uranio radiactivo. Foto: Behrouz Mehri/AFP.

“El plan de 10 puntos para levantar las sanciones es muy importante para nosotros. La cuestión de la compensación por los daños sufridos durante la guerra impuesta es de una particular importancia”, agregó.

Antes de los ataques estadounidenses de junio de 2025 en sitios nucleares en Irán, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calculó que ese país poseía aproximadamente 440 kg de uranio enriquecido al 60%, muy por encima del límite del 3,67% establecido por un acuerdo de 2015 del que Estados Unidos se retiró posteriormente.

Trump insistió ayer viernes que el uranio de Irán sería trasladado a Estados Unidos bajo cualquier acuerdo de paz, y agregó que Washington ayudaría a Teherán a extraerlo de las instalaciones nucleares alcanzadas en ataques estadounidenses el año pasado. “Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras”, dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona. “Lo vamos a llevar de regreso a casa, a Estados Unidos, muy pronto”.

Trump ya había afirmado el jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido. “Han aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo Trump en alusión al uranio enriquecido que, según Washington, podría utilizarse para fabricar armas nucleares. AFP