"Dentro de uno o dos días": la predicción de Donald Trump para el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días" para poner fin a la guerra, según dijo este viernes en una entrevista.

"Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días", expresó en una breve llamada telefónica con el medio digital estadounidense Axios.

El líder estadounidense aseguró que el acuerdo "garantizará la seguridad de Israel", país que "saldrá fortalecido" después de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Trump dio estas declaraciones el mismo día en el que Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz, aunque Estados Unidos afirma que mantendrá el bloqueo naval contra buques iraníes hasta que se cierre un acuerdo definitivo.

Según publican Axios y la cadena CNN, Estados Unidos estaría considerando descongelar 20.000 millones de dólares en fondos iraníes a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido.

El plan de paz que se está negociando con la mediación de Pakistán también incluiría una moratoria sobre el enriquecimiento de Irán por parte de la República Islámica.

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz Foto: EFE/ Marinetraffic

Estados Unidos, Israel e Irán acordaron el pasado 8 de abril un alto el fuego, que estará vigente hasta el próximo martes 21.

Representantes estadounidenses e iraníes mantuvieron el fin de semana pasado unas negociaciones de paz en Islamabad, las de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, pero concluyeron sin acuerdo.

Tras esa ronda de contactos, Trump ordenó un bloqueo naval contra Irán, país al que acusó de no querer renunciar a sus ambiciones nucleares.

El presidente estadounidense ha sugerido que este fin de semana podría haber una segunda ronda de contactos en la capital paquistaní, pero no ha sido confirmado de forma oficial.

Irán abre el estrecho de Ormuz: las claves del acuerdo con Estados Unidos

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

La ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Las condiciones del alto el fuego en el Líbano

Araqchí anunció la reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 % del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las 10 condiciones del alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que murieron más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

Un barco navega en las aguas del estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Estados Unidos, por su parte, impuso su propio bloqueo a los buques que tengan como destino o provengan de puertos iraníes después de que las dos partes no alcanzaran un acuerdo en las negociaciones que mantuvieron el sábado pasado en Islamabad con Pakistán como mediador.

Trump, afirmó ayer que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán que miércoles porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz, que incluya entre otras cuestiones la reapertura de Ormuz.

Con información de EFE