EE.UU. investiga desapariciones y muertes de 10 científicos relacionados a proyectos del gobierno

Desde 2024 circulan en foros de internet teorías conspirativas que conectan las desapariciones o muertes de al menos diez científicos estadounidenses, todos vinculados a proyectos de alto nivel en el gobierno. La mayoría contaba con cargos importantes y trabajaban en proyectos relacionados a la exploración espacial o la investigación nuclear.

Este jueves, el presidente Donald Trump se refirió por primera vez al tema y aseguró que desde la Casa Blanca están investigando el tema. "Espero que sea algo al azar y que (los casos) no estén conectados, pero lo vamos a saber en una semana, o semana y media", afirmó en una rueda de prensa consignada por Fox News.

"Acabo de salir de una reunión sobre este tema. Esperemos que todo sea una coincidencia, o cómo quieras llamarlo. Es un asunto muy serio, algunos de ellos eran gente muy importante. Lo vamos a estar investigando en el corto plazo", añadió.

BREAKING: President Trump vows to look into the 10 scientists who have gone missing or turned up dead:



"I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half."



"I just left a meeting on that subject."



"Pretty serious stuff... Some of them were very important… pic.twitter.com/VMgeZyayXl — Fox News (@FoxNews) April 16, 2026

¿Quiénes eran los científicos desaparecidos?

Según reconstruye Fox News, la desaparición más reciente data de febrero de 2026. Neil McCasland, general retirado de la Fuerza Aérea que había trabajado en proyectos del Pentágono, salió de su casa el 27 de febrero y nunca volvió. Su esposa explicó a la Policía que había dejado sus lentes y su celular, pero que se había llevado sus botas de escalar, billetera y un revolver de calibre .38.

El general había manifestado sentir una "niebla mental" en los días previos a su desaparición, pero desde las autoridades encargadas de la investigación descartaron la teoría de que estuviera en un estado mental "alterado".

El presidente estadounidense Donald Trump en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca Foto: AFP

También en febrero de 2026 fue asesinado de un disparo el astrofísico Carl Grillmair, conocido por su trabajo en el estudio de los exoplanetas. Un joven de 29 años fue arrestado por el caso, que también tenía antecedentes por robo de autos y copamientos.

Monica Jacinto Reza, directora de procesamiento de materiales en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, despareció en junio de 2025 mientras hacía trekking en un bosque con un amigo. El hombre explicó que se dio vuelta para preguntarle cómo estaba, Jacinto le indicó que se sentía bien y que, cuando volvió a voltearse para hablar con ella, la mujer ya había desaparecido. Las autoridades rastrillaron el bosque en busca de la científica, pero no encontraron rastros ni de ella ni de sus pertenencias.

Centro de control de la misión Artemis II. Foto: captura de pantalla de NASA.

Unos meses después, en agosto, desapareció Steven García, que trabajaba en el entorno nuclear. Filmaciones de cámaras de seguridad lo captaron saliendo de su casa con un arma. El hombre dejó atrás su billetera, celular, llaves y auto. La Policía analizó la posibilidad de un suicidio, pero no se ha encontrado el cuerpo.

Luego, en diciembre de 2025, fue asesinado de un disparo el científico Nuno Loureiro, que trabajaba en el MIT. Días después se registró un tiroteo masivo en la universidad de Brown: las autoridades concluyeron que el tirador también había sido responsable del homicidio y cerraron el caso.

Melissia Cassias, Antony Chavez y Jason Thomas desaparecieron en 2025. En el caso de Thomas, su cuerpo fue hallado en marzo de 2026 luego de que se descongelara el río Quannapowitt; los investigadores señalaron que no tienen razones para sospechar de un asesinato.

En diciembre de 2024 falleció Frank Maiwald, que trabajaba en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, al igual que Jacinto. No se conocen datos acerca de su muerte y no hay una investigación sobre el caso. Lo mismo pasa con Michael David Hicks, que falleció en 2023 y trabajaba en el mismo laboratorio.