Estudio de investigadores ligados a NASA anticipa fin de la vida en la Tierra: llegaría antes de lo previsto

Un estudio publicado en 2021 por investigadores afiliados a la NASA, que recientemente volvió a tener repercusión tras la misión Artemis II, reveló información clave sobre los límites temporales de nuestra biosfera. La investigación plantea que la supervivencia de los organismos en el planeta podría tener un plazo más corto de lo que se creía con anterioridad.

"El fin del oxígeno atmosférico"

El estudio, publicado originalmente en la revista Nature Geoscience y posteriormente difundido por fuentes especializadas, sostiene que el oxígeno atmosférico, un componente fundamental para la vida tal como la conocemos, desaparecerá drásticamente en un futuro lejano.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores Kazumi Ozaki y Christopher T. Reinhard ejecutaron un sistema de modelado biogeoquímico y climático que realizó aproximadamente 400.000 simulaciones. El objetivo principal era determinar la duración de las condiciones "ricas en oxígeno" en la atmósfera de la Tierra.

Tierra vista desde la cápsula Orion de la Misión Artemis II. Foto: Reid Wiseman/NASA.

Los resultados del estudio indican que la vida útil de una atmósfera con niveles de oxígeno superiores al 1% de los valores actuales es de aproximadamente 1080 millones de años. El proceso de desoxigenación es, según los autores, una consecuencia inevitable del aumento del flujo solar a medida que el Sol evoluciona.

¿Por qué se reducirá a la mitad la habitabilidad de la Tierra?

Históricamente, la comunidad científica estimaba que la habitabilidad de la Tierra se extendería durante unos dos mil millones de años, basándose en el brillo constante del Sol. Sin embargo, las proyecciones actuales reducen este tiempo casi a la mitad.

Ozaki, autor principal del estudio, explicó que a medida que la estrella aumente su emisión de calor, la Tierra se transformará en un entorno hostil. Esto es debido a que el ciclo de carbonatos y silicatos dará lugar a una atmósfera pobre en dióxido de carbono y, finalmente, a una fuerte caída en la disponibilidad de oxígeno.

Imagen distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026 muestra la Tierra mientras se acerca a pasar por detrás de la Luna, aproximadamente seis minutos antes de la puesta de la Tierra, vista desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. HANDOUT/AFP fotos

Si bien en el imaginario colectivo se suele asociar el fin de la Tierra con la expansión final del Sol —un proceso que ocurrirá dentro de unos cinco mil millones de años, cuando la estrella se convierta en una gigante roja y se trague la Tierra—, es probable que el final de la vida en la Tierra tal y cómo la conocemos tenga lugar mucho antes. De acuerdo al estudio, antes de que el agua de los océanos se evapore por completo o la superficie terrestre se vuelva inhabitable debido a las altas temperaturas solares, el colapso de la atmósfera eliminará todas las formas de vida complejas que dependen de la respiración aeróbica.

La proyección de los investigadores se refiere a la viabilidad general de la biosfera y no necesariamente al destino de la civilización humana. Factores ambientales como el cambio climático antropogénico y eventos astronómicos impredecibles actúan como variables que podrían alterar drásticamente el futuro de la humanidad, mucho antes de que la atmósfera pierda oxígeno o el Sol agote su ciclo de habitabilidad.

Con información de OGlobo/GDA