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El País Vida Actual

El emotivo reencuentro de la astronauta Christina Koch con su perra tras regresar de la Luna

En el video se muestra el instante en el que abre la puerta de su hogar y su perrita, quien ya se encontraba atenta y ansiosa por recibirla, corre hacia ella.

13/04/2026, 15:12
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Christina Koch con su perra
Christina Koch se reencuentra con su perra luego de la misión a la Luna.
Foto captura de video.

El regreso a la Tierra de la misión espacial histórica Artemis II, tras 10 días de recorrido para lograr un sobrevuelo lunar, ha puesto bajo la lupa a los cuatro astronautas que formaron parte de la tripulación.

Entre conferencias y las primeras reflexiones de los navegantes, luego del exitoso amerizaje de la nave Orion, un reencuentro en particular ha llamado la atención. Se trata de la reunión de la astronauta Christina Hammock Koch con su perrita.

A través de redes sociales, la integrante de la misión Artemis II compartió el video del momento en el que regresó a su hogar y fue recibida por su mascota, tras el periodo de ausencia que tuvo al convertirse en la primera mujer en la historia en viajar al espacio profundo.

El mensaje de astronauta de Artemis II que se viralizó por su profunda reflexión sobre la Tierra y el Universo

El reencuentro

Por medio de su perfil oficial de Instagram Koch compartió su regreso a casa. En el video se muestra el instante en el que abre la puerta de su hogar y su perrita, quien ya se encontraba atenta y ansiosa por recibirla, corre hacia ella.

Christina Koch responde a la mascota tirándose al piso para poder darle caricias y con una fuerte risa, que muestra reciprocidad en la emoción de ver a Sadie (nombre de la perrita) de nuevo.

La astronauta compartió el momento acompañado de otro video en el que se le observa corriendo por la playa con la perrita, el cual se asume, fue la continuación del reencuentro, y escribió en su publicación: "A la orden. Todavía estoy bastante segura de que yo fui el lado más feliz de esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso fuese útil".

En el año 2020 Koch rompió el récord como la mujer que ha completado el viaje espacial más largo de la historia. Pasó 328 días en la Estación Espacial Internacional (EEI), batiendo el récord previo de 289 días que tenía la también estadounidense Peggy Whitson. Luego de esa misión, también tuvo un emotivo reencuentro con su perrita.

Artemis II: los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen
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Foto: EFE/Aubrey Gemignani/NASA

El Universal/GDA

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