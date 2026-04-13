El emotivo reencuentro de la astronauta Christina Koch con su perra tras regresar de la Luna

El regreso a la Tierra de la misión espacial histórica Artemis II, tras 10 días de recorrido para lograr un sobrevuelo lunar, ha puesto bajo la lupa a los cuatro astronautas que formaron parte de la tripulación.

Entre conferencias y las primeras reflexiones de los navegantes, luego del exitoso amerizaje de la nave Orion, un reencuentro en particular ha llamado la atención. Se trata de la reunión de la astronauta Christina Hammock Koch con su perrita.

A través de redes sociales, la integrante de la misión Artemis II compartió el video del momento en el que regresó a su hogar y fue recibida por su mascota, tras el periodo de ausencia que tuvo al convertirse en la primera mujer en la historia en viajar al espacio profundo.

Artemis II astronaut Christina Koch shares the heartwarming moment she reunites with her dog, Sadie, after her history-making journey around the moon and back. pic.twitter.com/cAkyuLEJ5Z — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

El reencuentro

Por medio de su perfil oficial de Instagram Koch compartió su regreso a casa. En el video se muestra el instante en el que abre la puerta de su hogar y su perrita, quien ya se encontraba atenta y ansiosa por recibirla, corre hacia ella.

Christina Koch responde a la mascota tirándose al piso para poder darle caricias y con una fuerte risa, que muestra reciprocidad en la emoción de ver a Sadie (nombre de la perrita) de nuevo.

La astronauta compartió el momento acompañado de otro video en el que se le observa corriendo por la playa con la perrita, el cual se asume, fue la continuación del reencuentro, y escribió en su publicación: "A la orden. Todavía estoy bastante segura de que yo fui el lado más feliz de esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso fuese útil".

En el año 2020 Koch rompió el récord como la mujer que ha completado el viaje espacial más largo de la historia. Pasó 328 días en la Estación Espacial Internacional (EEI), batiendo el récord previo de 289 días que tenía la también estadounidense Peggy Whitson. Luego de esa misión, también tuvo un emotivo reencuentro con su perrita.

When astronaut Christina Koch returned home this week from a nearly 11-month space mission, she said she wasn't "sure who was more excited" about it: her or her dog.



Koch's 328 days in space set a new record for longest single spaceflight by a woman. https://t.co/U6Xjbqedvz pic.twitter.com/UBAhI8E1Q2 — ABC News (@ABC) February 14, 2020

Artemis II: los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen Foto: EFE/Aubrey Gemignani/NASA

El Universal/GDA