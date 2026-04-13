"Cara de luna" y osteoporosis acelerada: los impactantes cambios físicos en la tripulación de Artemis II

La tripulación de Artemis II amerizó en las costas de San Diego este viernes y reabrió una pregunta clave: qué ocurre con el cuerpo cuando pasa varios días en el espacio y luego regresa a la Tierra.

Según explicó el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, los cambios físicos son profundos, inmediatos y requieren un proceso de readaptación que puede extenderse durante semanas.

Esta captura de video, tomada de una transmisión en vivo de la NASA, muestra a los astronautas de Artemis II amerizando en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, el 10 de abril de 2026. NASA

Antes incluso de despegar, los astronautas deben atravesar exhaustivos controles médicos, que incluyen evaluaciones cardiológicas, neurológicas y psicológicas, además de un entrenamiento físico intensivo.

"Tienen que estar preparados psicológicamente para estar aislados y físicamente para no perder fuerza muscular", detalló Tartaglione en el medio argentino La Nación +.

Osteoporosis acelerada y pérdida de masa muscular

Uno de los principales factores que explica los cambios es la ausencia de gravedad. En ese entorno, el cuerpo deja de trabajar como lo hace en la Tierra y eso genera múltiples consecuencias.

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: EFE/ @NASA

"Van a perder muchísima fuerza muscular", advirtió Tartaglione, al explicar que en apenas 10 días pueden sufrir una reducción de entre el 1% y el 2% de la masa muscular, especialmente en piernas y espalda.

Además, señaló que también se produce una pérdida de densidad ósea similar a una osteoporosis acelerada, debido a la falta de carga sobre el esqueleto y la menor exposición a la vitamina D.

Acumulación de líquidos en el rostro

Uno de los efectos más llamativos es la redistribución de los líquidos corporales. En el espacio, los fluidos tienden a desplazarse hacia la parte superior del cuerpo, lo que genera una apariencia particular en los astronautas.

"Se les pone la cara redonda, lo que se conoce como ‘cara de luna", explicó el especialista, al describir este fenómeno causado por la acumulación de líquidos en el rostro.

Problemas de equilibrio y visión

Al regresar a la Tierra, uno de los mayores desafíos es recuperar el equilibrio. En microgravedad, el cuerpo pierde la referencia del centro de gravedad, lo que afecta la orientación espacial.

"No es que se olvidan de caminar, pero no pueden mantener el equilibrio", indicó Tartaglione.

A esto se suman posibles alteraciones visuales. El especialista explicó que puede aumentar la presión intracraneana, lo que impacta sobre el nervio óptico y puede generar problemas en la visión.

Artemis II: los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen Foto: EFE/Aubrey Gemignani/NASA

Sistema inmune debilitado y trastornos del sueño

El impacto del viaje espacial no se limita al sistema músculo-esquelético. También se registran efectos en otros sistemas del organismo.

Según detalló, los astronautas pueden experimentar una disminución del sistema inmune, lo que los vuelve más vulnerables a infecciones. Además, los trastornos del sueño son frecuentes, debido a la alteración de los ciclos naturales en el espacio.

Tripulación de Artemis II: El especialista de misión Jeremy Hansen, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el comandante Reid Wiseman Foto: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Evaluaciones físicas y chequeos

La llegada de los tripulantes a la superficie terrestre no implica el fin inmediato de sus tareas operativas ni el retorno a la vida privada, ya que los astronautas deben someterse a una serie de evaluaciones físicas rigurosas.

"Tienen que hacer un montón de pruebas físicas, de chequeos de cómo están, antes de poder realmente tomarse sus vacaciones", subrayó un astrónomo en otra entrevista con el mismo medio.

Estas medidas responden a la necesidad de monitorear la adaptación del cuerpo humano tras la exposición a condiciones extremas en el espacio exterior.

Por La Nación/GDA