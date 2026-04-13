El mensaje de astronauta de Artemis II que se viralizó por su profunda reflexión sobre la Tierra y el Universo

La misión Artemis II de la NASA consolidó un nuevo capítulo en la exploración espacial con el histórico sobrevuelo tripulado de la Luna y la obtención de imágenes en alta definición consideradas inéditas. Tras completar ese hito, la nave Orión inició su regreso a la Tierra, en un trayecto estimado de cuatro días.

Uno de los momentos más tensos de la misión ocurrió cuando la cápsula quedó incomunicada durante aproximadamente 40 minutos al atravesar el lado oculto del satélite, una instancia clave tanto desde el punto de vista técnico como emocional.

La astronauta Christina Koch reflexionó sobre la experiencia y su conexión con el planeta: “cuando lanzamos esta nave hacia la Luna, dije que no dejamos la Tierra, sino que la elegimos”, continuó.

“Y eso es cierto, exploraremos, construiremos naves, vendremos de nuevo”, apuntó, “construiremos puestos científicos, conduciremos rovers. Haremos radioastronomía, sondearemos empresas y fortaleceremos la industria”.

Finalmente, añadió: “inspiraremos, pero en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre elegiremos los unos a los otros. Integrity desde la Tierra, nuestro único sistema, frágil e interconectado, los copiamos. Los que podemos estamos mirando hacia atrás. Estamos felices de decir que copiamos“.

"Planet Earth: You. Are. A. Crew."



Artemis II mission specialist Christina Koch reflects on what it means to be a "crew." pic.twitter.com/Aw3agt04GG — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Tripulación de Artemis II: El especialista de misión Jeremy Hansen, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el comandante Reid Wiseman Foto: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra”

Durante ese lapso, los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen fueron testigos de un fenómeno excepcional: la salida y la puesta de la Tierra vistas desde el espacio profundo, una perspectiva pocas veces experimentada por seres humanos.

Al restablecerse la comunicación, Koch compartió una de las primeras reacciones tras superar ese tramo crítico: “Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra. Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, una frase que sintetizó el impacto del momento y el vínculo con el planeta de origen.

La misión, que ya se posiciona como uno de los hitos recientes más importantes, no solo permitió avanzar en términos científicos, sino que también dejó una fuerte carga simbólica sobre el sentido de exploración y pertenencia.

Imagen distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026 muestra la Tierra mientras se acerca a pasar por detrás de la Luna, aproximadamente seis minutos antes de la puesta de la Tierra, vista desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. HANDOUT/AFP fotos

“Puesta de la Tierra”, la imagen que ya es icónica

Entre las postales más impactantes de la misión se destaca la llamada “puesta de la Tierra” (Earthset), una imagen en la que el planeta aparece ocultándose detrás del horizonte lunar.

El registro evoca directamente a la legendaria foto “Earthrise” tomada durante la misión Apolo 8 en 1968, pero con una diferencia: ahora se trata de un “atardecer” terrestre visto desde la órbita lunar, captado con tecnología de alta definición.

La NASA lanza las primeras fotos desde el lado lejano de la luna. Foto: NASA/EFE

La NASA difundió la imagen pocas horas después del sobrevuelo, y rápidamente se convirtió en un símbolo de esta nueva etapa de la exploración espacial.

El Universal/GDA