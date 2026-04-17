Venezuela y el FMI: el organismo retoma vínculo tras siete años y comienza a trabajar con el gobierno interino

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo ayer jueves que restableció sus relaciones con Venezuela, que había cortado lazos con la institución en el 2019.

“Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, señaló el organismo en un comunicado.

El reconocimiento del gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno, en caso de que Venezuela lo solicite.

Se espera que el Banco Mundial siga el mismo camino, lo que podría abrir nuevas líneas de crédito para Venezuela, que enfrenta graves dificultades económicas.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: EFE

Las relaciones entre el FMI y Venezuela se rompieron en marzo de 2019, cuando el Fondo reconoció a la oposición -que controlaba el Parlamento- como el gobierno legítimo de la nación sudamericana.

Rodríguez fue vicepresidenta de Venezuela hasta principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro. Posteriormente, Rodríguez fue nombrada presidenta interina.

Agradecimiento

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves la reanudación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que se trata de un "paso muy importante" para la economía de su país.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y dijo que el país suramericano está normalizando "todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla junto al secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca. Foto: AFP

"Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional", señaló.

En ese sentido, Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a "todos los equipos que también estuvieron involucrados" en el regreso de Venezuela a la organización financiera con sede en Washington.

Reclamo de elecciones

Sindicalistas y trabajadores pidieron ayer jueves ante la embajada de Estados Unidos en Venezuela nuevas elecciones y ajustes salariales al cumplirse más de 100 días del derrocamiento de Maduro.

Un puñado de manifestantes se movilizó hasta la embajada de Estados Unidos. La sede diplomática reactivó sus operaciones con el restablecimiento de las relaciones entre Washington y Caracas tras siete años de ruptura.

Edificio de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Foto: AFP

“Queremos darle las gracias al gobierno americano por habernos dado un poquito de aire para respirar, pero que terminen el trabajo”, dijo el sindicalista Víctor Pereira a un empleado local de la embajada.

Los manifestantes entregaron en la sede diplomática varias peticiones de mejoras salariales, liberación de presos políticos y comicios libres. AFP