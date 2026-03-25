Estados Unidos y otro paso de acercamiento con Venezuela: las claves de la Licencia 53

Estados Unidos anunció ayer martes que autoriza las transacciones económicas para facilitar la reapertura y funcionamiento de la embajada venezolana, así como de las misiones permanentes de Venezuela ante organismos internacionales en su territorio.

La licencia número 53 del Departamento del Tesoro permite “los bienes y servicios para el funcionamiento de las misiones, o para el uso personal de los empleados de la misión en Estados Unidos”, explicó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

Esas transacciones no pueden ser utilizadas sin embargo para la compra, venta o financiamiento de propiedades inmobiliarias, precisa el texto.

Venezuela estuvo sometida durante años a diferentes tipos de sanciones económicas, a medida que el régimen chavista endurecía la represión interna y desafiaba la presión diplomática de Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

Las sanciones más significativas eran en el sector petrolero y financiero, y fueron las primeras que empezó a levantar Estados Unidos con el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro en una incursión militar el pasado 3 de enero.

Estados Unidos y Venezuela acordaron el 5 de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, tras una ruptura de siete años. La legación estadounidense en Caracas izó su bandera el 14 de marzo, aunque por el momento es la embajada en Bogotá la que gestiona los asuntos corrientes y ofrece servicios consulares.

La nueva presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, ha promulgado una amnistía a presos políticos y ha emprendido cambios en su gobierno.

También reformó la ley de hidrocarburos, para abrir el sector petrolero a las multinacionales, y prepara cambios a la de minería.

La diplomática estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas a finales de enero para la reapertura gradual de la embajada, pero la legación diplomática de Venezuela en Washington sigue sin operar.

Delcy Rodríguez informó ayer martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos para avanzar en el restablecimiento de las relaciones.

El Departamento del Tesoro ha emitido en las últimas semanas varias licencias para facilitar a las empresas estadounidenses comerciar con petróleo, gas y oro venezolanos, a medida que el Gobierno de Rodríguez ha abierto el sector a la inversión extranjera.

Nicolás Maduro y su esposa detenidos en Estados Unidos. Foto: EFE.

Juicio a Maduro

En tanto, la audiencia de Maduro, detenido en Nueva York, está prevista para mañana jueves. Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

La defensa de Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico.

Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del exdictador y de su esposa, Cilia Flores.

El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos. El exdictador, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano. AFP, EFE