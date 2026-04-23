La misión inusual del FBI para rescatar a un niño en Cuba: el menor estaba secuestrado por su madre transgénero

Los aficionados a la aviación fueron los primeros en dar la voz de alarma: un avión del Departamento de Justicia seguía el lunes una ruta directa e inusual desde Virginia a Cuba, lo que alimentó de inmediato los rumores en línea sobre su misión.

¿Transportaba el Boeing 757 un enviado diplomático secreto? ¿Era un indicio de un cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿O formaba parte de una ofensiva más agresiva del gobierno de Trump contra La Habana?

La respuesta estaba oculta en una denuncia federal presentada días antes en un tribunal de Utah: el avión formaba parte de una misión inusual del FBI para rescatar a un niño estadounidense de 10 años que, según el FBI, había sido secuestrado por una madre transgénero y su pareja para que posiblemente se sometiera a una cirugía de transición de género, según consta en los documentos presentados ante el tribunal federal.

El avión aterrizó en Cuba el lunes para recoger al niño, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para describir una misión delicada.

Embajada de Estados Unidos en Cuba. Foto: archivo El País

Dos mujeres del condado de Cache, Utah, Rose y Blue Inessa-Ethington, fueron arrestadas por el FBI y ahora enfrentan cargos federales de secuestro, según consta en los documentos. Rose comparte la custodia con la madre biológica, identificada únicamente como "LB" en los documentos. Según sus familiares, Rose realizó su transición de género después del nacimiento del niño.

Las acusaciones contra las dos mujeres se detallaron en una declaración jurada presentada la semana pasada por la agente especial del FBI, Jennifer Waterfield, ante un tribunal federal de Utah. En la declaración, el FBI describió un elaborado plan de secuestro que abarcaba varios países e involucraba 10.000 dólares en efectivo. Según la declaración, los agentes creen que las dos mujeres engañaron a la madre biológica del niño con un falso viaje de campamento a Canadá antes de dirigirse a México y huir a Cuba.

Abogados y expertos que han trabajado en casos de secuestro parental, que suelen ser complejos, especialmente cuando un padre viaja con un hijo al extranjero, afirmaron que era muy inusual que el FBI enviara un avión gubernamental de gran tamaño fuera del país para un caso como este.

“Esto es insólito, sumamente inusual”, declaró Jay Groob, presidente de American Investigative Services, una firma que asesora a clientes en casos de custodia y recuperación de menores. “Nunca había oído hablar de algo así”.

El caso también pareció abordar una cuestión política importante para la administración Trump: la represión y la restricción de las cirugías de transición para menores, procedimientos que la administración ha calificado de "mutilaciones quirúrgicas y químicas".

Oficinas del Oficina Federal de Investigación (FBI) Foto: Archivo

El FBI declaró que tuvo conocimiento de las preocupaciones expresadas por los familiares de que las dos mujeres tenían la intención de transportar al niño, descrito en los documentos como un "varón de 10 años que se identifica como mujer", a Cuba para someterse a una cirugía de transición "antes de la pubertad".

Las dos mujeres fueron capturadas el lunes después de que las autoridades cubanas ayudaran a localizarlas, según consta en los documentos. El niño también fue recuperado y entregado a su madre biológica, "LB", en Utah el martes, según el abogado de la madre.

El New York Times no pudo contactar con los representantes de las mujeres, y no estaba claro si habían contratado abogados tras su detención.

“Agradecemos a las fuerzas del orden por haber trabajado con rapidez para devolver al niño a su madre biológica”, declaró Melissa Holyoak, primera fiscal adjunta de Estados Unidos en Utah, en un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia el martes.

Las dos mujeres acusadas de secuestro fueron trasladadas a Richmond, Virginia, en un avión del Departamento de Justicia. Se desconoce el alcance total de la cooperación del gobierno cubano. Sin embargo, el vuelo se produjo pocas semanas después de que la administración Trump enviara una delegación diplomática de alto nivel a Cuba para negociar cambios en la isla, mientras el presidente Donald Trump continúa presionando a la dirigencia comunista cubana para que ceda.

Departamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: Wikipedia

Según los documentos presentados, el niño de 10 años, cuyo nombre no se revela, pasaba su tiempo viviendo con sus padres divorciados en Utah: Rose Inessa-Ethington, de 42 años, y su madre biológica.

Según los documentos presentados, el 28 de marzo, Rose Inessa-Ethington y su pareja, Blue, de 32 años, tenían previsto ir de acampada a Calgary, Alberta, con el niño y el hijo de 3 años de Blue.

Según los documentos presentados, las mujeres nunca llegaron al hotel ni al campamento y cortaron todo contacto con la madre biológica del niño, a quien llamaban "LB". El niño debía ser devuelto a "LB" el 3 de abril, pero esto no ocurrió, en violación del acuerdo de custodia entre los padres, según consta en los documentos.

Según los documentos presentados, los investigadores determinaron que las dos mujeres cruzaron la frontera canadiense desde el estado de Washington el 29 de marzo y volaron con el niño desde la Columbia Británica hasta la Ciudad de México. Posteriormente, viajaron a Mérida, México, y volaron a La Habana el 1 de abril utilizando sus pasaportes estadounidenses.

La policía local de Utah y el FBI iniciaron una investigación, y Waterfield detalló lo que el gobierno calificó como evidencia de una operación planificada tras un registro de su domicilio: 10.000 dólares en efectivo retirados y listas de tareas pendientes que detallaban planes para vaciar cuentas bancarias, aprender español, obtener visas de turista y guardar artículos en un almacén.

La Habana. Foto: AFP

Los investigadores también dijeron haber encontrado notas con instrucciones de un terapeuta de salud mental en Washington, DC, relacionadas con "atención médica de afirmación de género para niños" y una solicitud para enviarle al terapeuta 10.000 dólares.

El 13 de abril, un tribunal estatal de Utah ordenó que el niño de 10 años fuera devuelta inmediatamente a su madre biológica y le otorgó la custodia exclusiva, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado. El jueves pasado, las autoridades cubanas localizaron al grupo en Cuba.

Waterfield declaró en documentos judiciales que los familiares del menor culpaban a Rose Inessa-Ethington de haberla manipulado para que se identificara como niña. Los agentes federales también indicaron que, al parecer, las mujeres no tenían planes de regresar a Estados Unidos con el menor, lo que constituye una violación de las leyes federales internacionales sobre secuestro parental.

El hermano de Rose Inessa-Ethington, Steven Ethington, declaró al Times el martes que ella había estado "presionando con bastante vehemencia" para que el niño se sometiera a una cirugía de transición desde que tenía unos 5 años, añadiendo que habría apoyado la identidad de género del niño si hubiera parecido ser su elección.

“Todo parecía venir claramente de Rose”, dijo Ethington. “Fue desgarrador y difícil de ver para mí”.

Tess Davis, abogada que representa a la madre biológica del niño, afirmó que la cirugía fue un tema recurrente durante el proceso de divorcio.

“No creo que jamás imaginara que Rose pudiera hacer esto hasta que fue demasiado tarde”, dijo Davis en una entrevista. “Le preocupaba no volver a ver a su hijo”. Luis Ferré-Sadurní y Frances Robles - The New York Times