Estados Unidos anuncia cargos de terrorismo contra “Chiquito malo”, jefe de la mayor banda criminal de Colombia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer viernes nuevos cargos por terrorismo contra el líder del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito malo”.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York indicó en un comunicado que a la imputación de “Chiquito malo”, que ha sido modificada varias veces, se añadieron tres delitos: conspiración por narcoterrorismo, provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero, y conspiración para cometer esta última actividad.

El hombre de 49 años, que está prófugo, ha sido previamente acusado de operar una empresa criminal, traficar con cocaína y usar armas de fuego como jefe del Clan del Golfo, designado grupo terrorista por Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta abril de 2026, indica la nota.

“Para el Clan del Golfo, el tráfico de narcóticos y el terrorismo son dos caras de la misma moneda de la inestabilidad”, dijo el fiscal del distrito, Joseph Nocella, quien destacó que Estados Unidos busca frenar estas dos lacras y hacerle rendir cuentas en el sistema del país.

“Chiquito malo” asumió el poder en la banda tras el arresto del líder anterior, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, en octubre de 2021, y ha “seguido involucrado en envíos de varias toneladas de cocaína de Colombia a México y Centroamérica para su importación final en EE.UU.”, sostiene la Fiscalía. EFE