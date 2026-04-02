Donald Trump echó a la fiscal general Pam Bondi, disconforme con su manejo en el caso Jeffrey Epstein

El presidente Donald Trump despidió el jueves a la fiscal general Pam Bondi, una fiel aliada suya, tras una gestión controvertida de asuntos como los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein e investigaciones políticas.

El vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump, ejercerá como fiscal general interino, anunció el presidente en su plataforma Truth Social. "Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal", aseguró Trump.

"Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos cayendo a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam, que pasará ahora a un nuevo trabajo, muy necesario e importante, en el sector privado", añadió.

Pam Bondi is a Great American Patriot and a loyal friend, who faithfully served as my Attorney General over the past year. Pam did a tremendous job overseeing a massive crackdown in Crime across our Country, with Murders plummeting to their lowest level since 1900. We love Pam,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 2, 2026

Trump había expresado meses atrás su frustración por lo que consideraba un compromiso insuficiente de Bondi para llevar a juicio a varios enemigos políticos de la época en la que estuvo a punto de ir a la cárcel por varios casos, tras su primer mandato presidencial.

La fiscal general también recibió críticas, tanto de seguidores de Trump como de la oposición demócrata, por la forma como gestionó el dossier del criminal sexual Jeffrey Epstein.

El caso Epstein ha sido un lastre político para Trump, que a pesar de mostrarse dispuesto a publicar todos los archivos del caso, no consiguió deslindarse de los errores del Departamento de Justicia a la hora de llevar a cabo la operación.

La publicación de los archivos expuso a la luz pública además documentos de la época en que Trump era amigo de Epstein, lo que irritó especialmente al mandatario.

Quién es Pam Bondi

Bondi tampoco ha estado a la altura en sus intentos de procesar con éxito a opositores de Trump como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que hizo campaña con la promesa de que acabaría metiéndolo en la cárcel tras su primer mandato presidencial.

Trump buscó vengarse de esas personalidades una vez volvió al poder, pero Bondi no consiguió que los tribunales admitieran las pruebas que el Departamento de Justicia reunió durante meses.

Pam Bondi, futura fiscal general de los Estados Unidos Foto: OLIVIER DOULIERY/AFP fotos

Según medios estadounidenses, Trump podría nombrar a Lee Zeldin, el director de la Agencia de Protección Ambiental, como próximo fiscal general.

Mientras tanto, el cargo será ocupado por Blanche, quien fue uno de los abogados personales que defendieron a Trump en las múltiples causas penales a las que se enfrentó tras abandonar la presidencia en 2021.

La destitución de Bondi se produce casi un mes después de que Trump apartara a Kristi Noem de la jefatura del Departamento de Seguridad Interior.

Bondi, exfiscal general de Florida, defendió a Trump en el proceso de destitución política durante su primer mandato y contribuyó a impulsar sus afirmaciones de fraude electoral en 2020 cuando intentaba aferrarse a la Casa Blanca tras su derrota frente a Joe Biden, que nunca fueron probadas ante la justicia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la fiscal general Pam Bondi. AFP

Bondi fue fiscal durante 18 años antes de ser elegida fiscal general de Florida en 2010, la primera mujer en ocupar el cargo. Fue reelegida para un segundo mandato en 2014.

Bondi se incorporó al equipo legal de Trump durante su primer juicio político, en el que se le acusaba de haber presionado al presidente ucraniano Volodimir Zelenski para encontrar información comprometedora sobre su rival en las elecciones de 2020, el demócrata Biden.

Trump fue sometido a impeachment por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero absuelto por el Senado, de mayoría republicana. AFP