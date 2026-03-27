Víctimas de Jeffrey Epstein demandan al gobierno de EE.UU. y a Google por filtrar sus identidades

Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.

Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.

Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.

El Departamento de Justicia "reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo", afirmaron los demandantes.

Jeffrey Epstein junto a su cómplice, Ghislaine Maxwell, en un lugar no identificado. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

"Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren", agregaron.

Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso.

Periodistas del diario The New York Times también encontraron decenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.

Epstein fue condenado en 2008 por pedir favores sexuales a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

"Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein", dice la demanda.

Demócratas publicaron fotos y documentos provenientes del patrimonio del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Foto: AFP

Millones de documentos y miles de imágenes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en enero unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein y advirtió en ese momento que no censuraría ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

Durante décadas, Epstein tuvo relaciones de amistad con exmandatarios y altos funcionarios y estuvo involucrados en actividades de inteligencia o influencia.

La Administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado polémicas y tensiones con legisladores desde que, el pasado febrero, la fiscal general Pam Bondi aseguró que estaba revisando la “lista de clientes” de Epstein.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), hablando con una mujer junto a Jeffrey Epstein. Foto: EFE

Durante este tiempo, el Congreso reveló documentos pertenecientes a los herederos de Epstein, incluidos algunos que sugerían una relación de amistad con Trump desde la década de 1980 hasta mediados de los años 2000, vínculos que el expresidente rechazó, al tiempo que señaló su amistad con personalidades del ámbito demócrata.

"No es cierto que protegemos al presidente Trump. No protegemos a nadie. Hay una sed de información por este caso que no se satisface con la publicación de los documentos. No puedo hacer nada al respecto", dijo el fiscal adjunto.

AFP