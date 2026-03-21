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"Era solo un amigo" y fui “manipulada y engañada”: princesa noruega habla de su relación con Jeffrey Epstein

La futura reina de Noruega y actual princesa, Mette-Marit, habló de su relación con el delincuente sexual estadounidense y aseguró que "hubiera preferido no haberlo conocido nunca".

El País
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21/03/2026, 03:15
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La princesa heredera Mette-Marit de Noruega y el perro de la familia saludan al desfile infantil durante las celebraciones del 17 de mayo en la residencia real de Skaugum, al oeste de la capital noruega, Oslo.
La princesa heredera Mette-Marit de Noruega y el perro de la familia saludan en la residencia real de Skaugum Oslo.
Foto: AFP

La princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega, aseguró que fue “manipulada y engañada” por Jeffrey Epstein, durante una entrevista difundida ayer viernes en la que detalló la naturaleza de su relación con el delincuente sexual estadounidense.

La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos sobre el caso Epstein en Estados Unidos a finales de enero puso de manifiesto una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 entre la princesa y el financiero, fallecido en prisión en 2019.

Esta es la primera entrevista concedida por Mette-Marit desde las revelaciones que, sumadas a otros escándalos, han empañado la imagen de la familia real noruega.

“Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca”, dijo Mette-Marit durante la charla con la cadena pública NRK, en la que estuvo acompañada de su esposo, el príncipe Haakon.

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Esta foto sin fecha en un lugar no identificado proporcionada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 19 de diciembre de 2025 muestra a Jeffrey Epstein.
Esta foto sin fecha en un lugar no identificado proporcionada por el Departamento de Justicia muestra a Jeffrey Epstein.
Foto: AFP

“Para mí es sumamente importante asumir el hecho de no haber investigado más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada”, añadió.

En la entrevista, Mette-Marit también puso fin a las especulaciones que circulaban sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no”, zanjó.

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Jeffrey Epstein, magnate financiero estadounidense
Jeffrey Epstein, magnate financiero estadounidense
Foto: AFP

Según los mensajes divulgados por los medios noruegos, ella le escribió a Epstein en 2011 para contarle que lo había “buscado en Google”. “Sí, no me causó muy buena impresión”, comentó entonces sobre lo que había encontrado en internet, acompañando la frase con un emoticono de una cara sonriente.

En ese entonces, Epstein ya había sido condenado en 2008 a poco más de un año de prisión por solicitar los servicios sexuales de una menor.

Ante las cámaras de NRK, la princesa -a veces al borde de las lágrimas- aseguró no recordar ese intercambio en concreto.

En 2012, cuando Epstein decía estar en París “en busca de una esposa”, ella le respondió que la capital francesa es “buena para el adulterio”, pero que “las escandinavas son mejores esposas”. AFP

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