Bill Gates admitió dos aventuras amorosas y dijo que "cometió un grave error" al relacionarse con Epstein

El confundador de Microsoft, Bill Gates, sostuvo que cometió un "grave error" al relacionarse con el magnate Jeffrey Epstein y admitió que tuvo dos aventuras extramatrimoniales con mujeres rusas. Sin embargo, negó estar relacionado con los crímenes de de Epstein.

Gates es una de las figuras más destacadas que aparecen en los documentos del archivo Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bill Gates con libros. Foto: Gates Notes

¿Qué dicen los documentos de Epstein sobre Gates?

En un borrador de un correo publicado por el Departamento de Justicia, Epstein aseguró que Gates mantuvo relaciones extramatrimoniales. Escribió que su relación con Gates iba desde "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de haber tenido sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas".

Gates, de 70 años, reconoció en la asamblea dos aventuras.

"Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios", aseguró.

Pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein, quien fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019, cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores de edad.

"No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", dijo Gates en la asamblea.

Vínculo con Epstein comenzó en 2011

El empresario tecnológico dijo que su relación con Epstein empezó en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar a una menor para prostitución.

"Saber lo que sé ahora lo hace, saben, 100 veces peor, no solo en términos de sus delitos en el pasado, sino que ahora está claro que había una conducta indebida continua", dijo Gates al personal.

"Bill habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle, y asumió la responsabilidad de sus acciones", declaró la Fundación Gates en un comunicado enviado a la AFP.

AFP