Estados Unidos busca trabajadores extranjeros: ofrece la posibilidad de emigrar legalmente para estas tareas

Miles de extranjeros tendrán la oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos a través de un programa ampliado por el gobierno de Donald Trump, con el que se emitieron aproximadamente 65.000 visas de trabajadores temporales extra a lo largo de este 2026.

La decisión de aumentar la cantidad de visas tipo H-2B disponibles para aumentar la fuerza laboral estadounidense responde a la necesidad de las empresas del país de contratar trabajadores extranjeros estacionales ante las políticas arancelarias de Trump, según The New York Times.

Qué extranjeros pueden trabajar legalmente en Estados Unidos con visa H-2B

Las visas H-2B autorizan a los empleadores a contratar de forma temporal a trabajadores extranjeros no inmigrantes para desempeñar labores o prestar servicios no agrícolas en Estados Unidos. Estos empleos deben ser de duración limitada, por ejemplo, para cubrir necesidades específicas, de temporada, picos de trabajo o actividades intermitentes.

Este programa está destinado a personas extranjeras que acepten empleos temporales en áreas como: la construcción, la hotelería, la jardinería, el paisajismo, el mantenimiento, la pesca o el procesamiento de productos del mar, entre otras actividades, indica El Comercio (GDA).

Por otro lado, este visado exige que el empleador garantice ante el Departamento de Trabajo de EE.UU. que pagará al trabajador H-2B un salario que sea igual o mayor al más alto entre el salario vigente, el salario mínimo federal, estatal o local correspondiente a la ocupación y la zona donde se realizará el trabajo, durante todo el período aprobado.

Asimismo, el H-2B incluye normas de contratación y protección laboral destinadas a evitar que los trabajadores estadounidenses con empleos similares se vean perjudicados.

Trabajadores de la construcción en Estados Unidos. Foto: Canva.

The New York Times informó en enero de este año que el propio Trump ha utilizado el programa H-2B para contratar cocineros, personal de limpieza o camareros en sus negocios.

Cómo se reparten estas visas para trabajadores extranjeros en EE.UU.

La expansión de este programa de trabajo para ingresar al sistema estadounidense de manera temporal fue anunciada en enero de 2026 por la administración de Trump. La distribución de estos documentos se realizará en tres fases a lo largo del año, hasta setiembre de 2026. En la primera etapa, que finalizó en marzo, se emitieron 18.490 visas para trabajadores que regresaron.

La segunda fase entrega 27.736 visas y se extiende desde el 1º hasta el 30 de abril de 2026, permitiendo enviar solicitudes hasta el 23 de abril, informó El Comercio a través de su portal Mag.

Visa para ingresar a Estados Unidos. Foto: Embajada de estados Unidos en Uruguay

De acuerdo con el mismo medio, desde el 1º de mayo hasta el 30 de setiembre se otorgará un total de 18.490 visas para trabajadores que retornan o nuevas solicitudes.

Estas peticiones podrán ser realizadas por empresas estadounidenses que estén sufriendo daños irreparables o que vayan a sufrir daños irreparables inminentes si no pueden emplear a todos los trabajadores H-2B que solicitan, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, porsus siglas en inglés).