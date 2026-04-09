EE.UU. prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros con pasaporte válido pero sin cumplir esta condición

Las autoridades de Estados Unidos establecen que uno de los requisitos principales para ingresar al país desde un destino internacional es contar con un pasaporte vigente y cumpla con las normas actuales de viaje.

Sin embargo, en algunos casos no alcanza con que el pasaporte esté en fecha a la hora de viajar, tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros, ya que también hay requisitos adicionales para que este documento esté apto para viajar internacionalmente. Una de esas características que se deben cumplir tiene que ver con el estado físico en el que está el pasaporte. Incumplir esta norma puede provocarles inconvenientes con las aerolíneas a los pasajeros.

El requisito fundamental que deben cumplir ciudadanos y extranjeros para ingresar a EE.UU.

Las leyes federales estadounidenses exigen que los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a los que tienen doble nacionalidad, deben usar un pasaporte estadounidense para entrar y salir de Estados Unidos.

Además, el pasaporte debe estar en buen estado, razón por la que no se aceptarán pasaportes que presenten daños severos, más allá de lo que se considera un "desgaste normal".

Ejemplos de pasaportes estadounidenses que no se aceptan para salida e ingreso en Estados Unidos Daños por agua

Páginas de visa faltantes

Roturas significativas

Cómo asegurarse de cumplir el requisito esencial para entrar a Estados Unidos y salir del país

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., si un pasaporte está "significativamente dañado", el pasajero deberá solicitar uno nuevo.

Si un pasaporte se desgasta por el uso que se le ha dado, el gobierno estadounidense lo considera normal y no representa un daño. Un desgaste normal incluye una curvatura natural del pasaporte tras llevarlo en su bolsillo trasero o de las páginas de visas después de una extensa apertura y cierre de la libreta.

La página oficial USA.gov añade que algunos países pueden negar la entrada a las personas que viajan con pasaportes que vencen en menos de seis meses, y que algunas aerolíneas pueden impedirles abordar su vuelo.

¿Por cuánto tiempo es válido un pasaporte de Estados Unidos?

El pasaporte de Estados Unidos tiene una validez por 10 años para las personas que tengan una edad de 16 o más, según detalla el gobierno estadounidense en su página oficial. Sin embargo, si se trata de un menor que tenga entre menos de un año y 15, el documento tiene validez por cinco años.

Pasaporte de Estados Unidos. Foto: EFE

Información fundamental para la entrada de extranjeros a Estados Unidos

Las personas que viajan a Estados Unidos deben contar con pasaportes cuya validez se extienda al menos seis meses después de la fecha prevista de salida del país. Sin embargo, el gobierno estadounidense tiene una lista actualizada de países que están exentos de este requisito y solo necesitan un pasaporte vigente durante el tiempo que dure su estadía.

Los países latinoamericanos incluidos en esta lista son: