Refuerzan requisitos para entrar a España: ¿qué documentación es obligatoria y cómo tramitarla?

Con el fin de reforzar los controles migratorios en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores enfatizó en la crucialidad de contar con la documentación válida y en vigor. Esto implica poseer el pasaporte o visa en fecha, "válido hasta 3 meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen (área de libre circulación que incluye a 29 países europeos) , y haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada", según anuncian en la página web del ministerio.

Los pasaportes de los países que pertenecen a la "lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado", decretados en el diario oficial de la Unión Europea, pueden ingresar y permanecer en España hasta 90 días, sin la necesidad de gestión de un documento particular. Entre estos países se encuentra Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El motivo de seguir con la máxima rigurosidad esta condición básica es asegurar la regulación y organización de los flujos migratorios, teniendo en cuenta que España es uno de los países con mayor movimiento de turistas, ya sea por ocio o trabajo. Al velar por el cumplimiento de ciertos requisitos básicos, se facilita la gestión de entrada al país, además de reforzar la seguridad en el control de desplazamientos.

Aquellas personas que cuenten con pasaportes de estados de la Unión Europea (como pasaporte español, italiano, alemán, por descendencia familiar en esos países), tienen una mayor facilidad y flexibilidad frente a estas medidas. Según afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores, se busca no perjudicar la movilidad dentro de la Unión Europea, y por ello, los controles para estas personas son más laxos. Lo que respecta al egreso del país, se mantiene una coherencia con el resto de las medidas de los estados europeos.

¿Cuáles son los requisitos de entrada a España?

Según se indica en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los requisitos para ingresar al país son:



Realizar la entrada por uno de los puestos habilitados.

Acreditar la identidad con un documento de viaje válido y en vigor.

Estar en posesión de un visado cuando sea necesario en función de la nacionalidad.

Probar las condiciones de la estancia prevista y la disponibilidad de medios económicos.

No estar sujeto a prohibiciones de entrada.

Requisitos para renovar el pasaporte español