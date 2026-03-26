Las aerolíneas impedirán el embarque a los turistas que viajen a Reino Unido y no cumplan con esta nueva ley

El Reino Unido ha actualizado los requisitos de entrada para los pasajeros de 85 nacionalidades, entre las que se encuentran España y Estados Unidos. Bajo esta normativa más estricta, las aerolíneas pueden impedir embarcar en los vuelos a los turistas que no cumplan con el nuevo protocolo.

El gobierno británico detalló que el nuevo régimen entró en vigencia el pasado 25 de febrero de 2026, y que a raíz de su implementación, "los ciudadanos que no necesitan visa no podrán entrar al Reino Unido sin una Autorización Electrónica de Viaje (ETA)".

Normas más estrictas para viajar al Reino Unido

"Los ciudadanos exentos de visa que intenten entrar al Reino Unido sin una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) serán rechazados bajo nuevas normas que entran en vigor", indica un comunicado oficial del Reino Unido.

Esto significa que el gobierno británico establece la obligatoriedad de tener un permiso digital para ingresar al país. También advierte que las aerolíneas impedirán el embarque de pasajeros que no cuenten con una ETA, una eVisa u otra documentación válida.

¿Quiénes deben presentar un permiso digital?

De acuerdo a la comunicación oficial, las personas que deberán presentar este documento son los visitantes de 85 nacionalidades. Una ETA cuesta US$ 21,40, permite múltiples viajes y tiene una validez de dos años o hasta que expire el pasaporte del titular, lo que ocurra primero. Quienes deben cumplir con los requisitos son los pasajeros de estos países:



Andorra

Antigua y Barbuda

Argentina

Australia

Austria

Las Bahamas

Baréin

Barbados

Bélgica

Belice

Brasil

Brunéi

Bulgaria

Canadá

Chile

Costa Rica

Croacia

Chipre

Chequia

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Granada

Guatemala

Guyana

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Hungría

Islandia

Italia

Israel

Japón

Kiribati

Kuwait

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macao

Malasia

Maldivas

Malta

Islas Marshall

Mauricio

México

Micronesia

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Omán

Palaos

Panamá

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Qatar

Rumanía

Samoa

San Marino

Arabia Saudita

Seychelles

Singapur

Islas Salomón

Corea del Sur

Eslovaquia

Eslovenia

España

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Suecia

Suiza

Tonga

Tuvalu

Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos

Uruguay

Ciudad del Vaticano

Por otra parte, las personas que sean ciudadanas británicas o irlandesas, incluyendo quienes tengan doble nacionalidad, no tienen que presentar una ETA. Sin embargo, están obligados a presentar un pasaporte británico válido o un Certificado de Derecho al viajar al Reino Unido.

Aeropuerto Heathrow de Londres. Foto: EFE

Según el criterio de las aerolíneas, algunos pasaportes británicos caducados podrán ser aceptados como documento alternativo.

Cómo solicitar una autorización ETA

Se puede solicitar la autorización ETA a través de la app oficial del gobierno del Reino Unido. Se recomienda utilizar esta vía para minimizar riesgos de estafa, según El Economista de España.

"Solicitar una ETA a través de la aplicación UK ETA es rápido y sencillo, y la gran mayoría de los solicitantes actualmente recibe una decisión automática en cuestión de minutos, lo que garantiza que los viajes espontáneos al Reino Unido sigan siendo posibles", indica el gobierno. No obstante, se recomienda que los visitantes prevean hasta tres días hábiles antes de viajar para recibir su decisión a tiempo y considerar el pequeño número de casos que requieren revisión adicional.

Londres, Reino Unido. Foto: Canva.

Los solicitantes deben proporcionar sus datos biográficos y biométricos, y responder algunas preguntas sobre idoneidad y antecedentes penales. Una vez que una persona ha solicitado con éxito, su ETA queda vinculada digitalmente a su pasaporte.