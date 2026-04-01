España lanza una regularización extraordinaria para extranjeros: quiénes pueden pedir el permiso de un año

El Gobierno de España estableció en 2018 un mecanismo de residencia por motivos humanitarios para dar respuesta al gran volumen de peticiones de asilo de la comunidad venezolana, que rara vez lograba obtener el estatus de refugiado. Sobre este esquema, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, puntualizó este miércoles 1º de abril de 2026 que los venezolanos podrán participar en el nuevo proceso de regularización extraordinaria. Esta transición ocurrirá cuando concluya la medida humanitaria actual, la cual ha facilitado, hasta el momento, la documentación de 240.000 personas procedentes de Venezuela.

Este procedimiento terminará el 30 de junio de 2026 y, tras esa fecha, los venezolanos podrán acogerse al proceso de regularización extraordinaria que está a punto de comenzar y, posteriormente, a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, según señaló este martes la ministra en una entrevista en RNE recogida por EFE.

¿Será más difícil que los venezolanos obtengan un permiso de residencia en España?

Saiz niega que este cambio de procedimiento vaya a dificultar el acceso al permiso de residencia de España para los venezolanos.

"Esto es una cuestión no de fondo, sino de formas, porque después de este importante proceso que terminará el 30 de junio y donde van a poder regularizarse miles y miles de ciudadanos, también venezolanos, seguiremos con las vías propias del Reglamento de la Ley de Extranjería que tan buenos resultados está dando y que da respuesta a muchas situaciones de personas a través de las diferentes vías de arraigo", explicó.

Pasaporte de España. Foto: Archivo.

Requisitos y plazos de la regularización extraordinaria

El Gobierno de España ha puesto en marcha un nuevo proceso extraordinario de regularización dirigido a personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, del cual también podrían beneficiarse ciudadanos venezolanos.

Esta iniciativa permite acceder a un permiso de residencia y trabajo a quienes puedan demostrar que han vivido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales. El permiso inicial tendrá una duración de un año.

Con información de EFE