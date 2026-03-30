España cierra espacio aéreo a aviones de EE.UU. que participen en guerra con Irán: "Totalmente en contra"

España ordenó el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán. El conflicto, que se prolonga desde hace ya más de un mes, impactó en el flujo de transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, provocando la suba de los precios del petróleo.

Días atrás, la embajada de Irán en España había afirmado que estaba "receptiva" a las solicitudes de paso de los barcos españoles por el estrecho, ya que era un país "comprometido con el derecho internacional".

España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publicó este lunes el periódico español El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

La prohibición no afecta a los vuelos comerciales, solo a las operaciones aéreas militares.

Sale humo de un barco petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz Foto: EFE

Guerra "ilegal" e "injusta"

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, aseguró que el gobierno comunicó "clarísimamente" a EE.UU. desde el inicio de la operación militar que España no autorizaba el uso de las bases ni tampoco la utilización de su espacio aéreo español para operaciones relacionadas con la guerra.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llega para dar una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Foto: AFP

España "no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta", incidió Robles.

Con información de Agencia EFE