Vuelve a subir el petróleo: el barril de brent ronda los US$ 115 en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz

El petróleo de brent para entrega en mayo ronda este lunes los US$ 115 por barril, cuando la guerra entra en su segundo mes y en medio de un aumento de la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente.

El brent, de referencia en Europa, se situaba en los US$ 114,92 por barril (una subida del 2,09 %) en la mañana, en las horas de negociación de Asia. El viernes, el brent cerró la semana US$ 112,57, reflejando que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y lo que supone el precio más alto desde julio de 2022.

La presión sobre el estrecho de Ormuz se ha convertido en una de las armas de represalia de Irán en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

Por ese estrecho transita un 20 % del crudo mundial y un porcentaje superior de gas licuado, y Asia es el principal destino de los envíos. Muchos países asiáticos sí están acordando con Teherán el paso seguro de sus buques por el estratégico paso.

La siguiente infografía muestra el sostenido aumento del precio del petróleo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Precio del barril de petróleo brent en alza tras el inicio de la guerra en Medio Oriente. Foto: EFE

Trump afirmó en una entrevista al diario Financial Times el domingo que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní.

El líder republicano sostuvo que Washington cuenta con "muchas opciones" militares y económicas frente a Teherán, incluyendo la eventual toma de esa infraestructura estratégica, aunque reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un aumento de la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.

Suben los precios de los combustibles en Uruguay

El gobierno de Uruguay, el este marco, tomó la decisión de subir el precio de los combustibles un 7%. Según su criterio de actualización, el ajuste debía hacerse a finales de abril para empezar a regir en mayo, pero se definió ya empezarlo a aplicar el 1° de abril.

En un comunicado que difundió el gobierno tras una rueda de prensa el pasado viernes, se indicó que "el 28 de febrero de 2026 marcó un punto de inflexión histórico en la dinámica del mercado de petróleo internacional, configurando un antes y un después en la evolución reciente de los precios del crudo y sus derivados", ya que "el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y los acontecimientos posteriores registrados en Medio Oriente, produjeron una disrupción significativa en la oferta global que se asemeja a la que el mundo vivió en 1973".

En este contexto de afectación a la principal materia prima para los combustibles, el gobierno indicó que ha habido "abruptos incrementos" de los precios en diversos países del mundo. En la región los aumentos de los precios de la nafta, gasoil y supergás "oscilan entre 15% y 60 en menos de un mes".

Los precios de paridad de importación (PPI) indicaban incrementos de 35% para las naftas, 60% para el gasoil y 33% para el supergás. No obstante, el gobierno defiende que aplicó una "estrategia de mitigación" realizando un ajuste de 7%, "significativamente por debajo".

Con información de EFE