UE midió los riesgos para el transporte del petróleo por en el mar Rojo, por los ataques de los rebeldes hutíes

La misión naval de la Unión Europea (UE) EUNAVFOR ASPIDES advirtió el fin de semana que el riesgo para el transporte marítimo comercial en el mar Rojo, una vía comercial vital para las mercancías, está aumentando tras la reanudación de los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Israel.

En un mensaje informativo a la industria marítima, la misión afirmó que estos nuevos ataques de los insurgentes del 28 de marzo podrían marcar “el primer paso” hacia una escalada militar más amplia ante la posibilidad de que buques mercantes sean objetivo, tal y como lo fueron tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza.

“Parece haber llegado el momento de que los hutíes se involucran activamente en el conflicto”, declaró ASPIDES, que alertó sobre el fin de un periodo de calma en una de las vías más importantes del mundo, por donde transita alrededor del 12 % del comercio marítimo del planeta.

Desde septiembre de 2025 no se han registrado ataques contra buques mercantes, después de que los hutíes suspendieran sus operaciones contra Israel tras el alto el fuego alcanzado en Gaza que entró en vigor el pasado 9 de octubre, una tregua que estabilizó el tráfico a través del estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo.

Los insurgentes yemeníes, aliados de Irán, atacaron con misiles y drones la navegación el mar Rojo, algo que obligó a numerosas navieras a evitar esta ruta y a circunvalar el continente africano, que provocó un incremento de los costes.

Hutiés: protestas contra los bombardeos de Estados Unidos. Foto: AFP

Ante una nueva posible escalada, la misión de la UE evaluó el nivel de amenaza como “medio” para las embarcaciones no vinculadas a Estados Unidos o Israel, pero lo elevó a “alto” para los buques relacionados con estos países, que están en guerra con Irán desde hace un mes.

Por esta razón, recomendó a los buques que “extremen las precauciones”, mientras que instó a los vinculados a EE.UU. e Israel a evitar la ruta “hasta que la amenaza disminuya”.

Esto se añade a que la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, con un impacto directo en el transporte marítimo, los mercados energéticos y la economía global.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos estratégicos del comercio energético mundial, ya que por sus aguas transita aproximadamente el 20 % del petróleo global y grandes volúmenes de gas natural licuado, lo que lo convierte en un corredor clave entre el golfo Pérsico y el océano Índico.

Trabajadores ajustan una bandera europea fuera del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica Foto: Archivo El País

Buques permitidos

El Gobierno de Irán acordó permitir el paso de 20 buques comerciales bajo bandera paquistaní a través del estrecho de Ormuz, una concesión anunciada ayer por Islamabad como “un paso hacia la paz” en medio de sus esfuerzos de mediación en la guerra de Oriente Medio.

El vice primer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el acuerdo que permitirá el tránsito de dos barcos diarios por esta estratégica ruta marítima, restringida para el comercio global desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero. “Este es un gesto bienvenido y constructivo por parte de Irán y merece reconocimiento. Es un presagio de paz y ayudará a marcar el comienzo de la estabilidad en la región”, declaró el jefe de la diplomacia paquistaní a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El levantamiento parcial del bloqueo marítimo para Pakistán se produce apenas unas horas después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mantuviera una larga conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Durante esa llamada, celebrada el sábado, Teherán exigió la necesidad de “generar confianza” como condición previa para avanzar en las conversaciones hacia la paz.

Una mujer sostiene una foto del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, junto a su difunto padre, Alí Jamenei. Foto: AFP

Liga Árabe ante “atroces” ataques de Irán

La Liga Árabe apeló ayer domingo a la “acción árabe conjunta” de sus 22 Estados miembros, que históricamente han mantenido divisiones políticas, ante los “atroces” ataques de Irán contra la infraestructura de los países del golfo Pérsico, y la guerra de Estados Unidos e Israel contra la nación persa. “Estamos viviendo un momento excepcional en la historia de la región y en la historia de la acción árabe conjunta; un momento que exige una voz unificada y colectiva, y mensajes claros que no admitan interpretaciones erróneas ni ambigüedades”, dijo en una declaración el ministro de Exteriores de Baréin, Abdelatif bin Rashid.

El jefe de la diplomacia bareiní, que funge como presidente de la 165ª sesión ordinaria del Consejo de la Liga Árabe a nivel ministerial, hizo estas declaraciones al inicio de la cumbre para reiterar la necesidad de la unidad ante “los ataques iraníes” contra la “soberanía” de los países del golfo Pérsico. Asimismo, criticó que los pretextos de Irán para efectuar estos ataques han sido “fabricados deliberadamente para enturbiar la situación” y simular que “parezcan una forma de confrontación con Israel”. Por este motivo, el bareiní exigió “el cese inmediato de estos ataques iraníes”, además del fin del bloqueo del estrecho de Ormuz, que está poniendo en apuros a las economías árabes del Golfo, fuertemente dependientes de los ingresos generados de la exportación de petróleo y de gas natural.

“Respaldamos el derecho de los Estados atacados a defenderse”. EFE