El precio del petróleo Brent sube más de 3% y supera los US$ 111 tras la falta de acuerdo con Irán

El petroleo brent, que comenzó la sesión de este viernes con leves descensos, giró al alza y luego del cierre de las bolsas en Europa subía mas del 3% y el barril superaba los US$ 111, debido a la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Después del cierre de los mercados bursátiles en Europa, el crudo brent, de referencia en el viejo continente, avanzaba el 3,42% y el barril se situaba en los 111,7 dólares.

Por otro lado, el crudo intermedio de de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sumaba el 4,63% hasta los 98,85 dólares por barril.

Vista de una plataforma petrolífera, en una fotografía de archivo. EFE/Wu Hong WU HONG WU HONG/EFE

El petroleo escaló nuevamente por la falta de acercamiento entre las posturas de EE.UU e Irán para lograr un alto al fuego pese a que el mandatario norteamericano, Donald Trump, amplió el plazo a la República Islámica hasta este próximo lunes 6 de abril.

Mañana se cumple un mes desde el estallido del conflicto, tiempo en el que el crudo brent se encareció mas del 54% y llegó a tocar un máximo en los 119,5 dólares por barril.

El analista de XTB, bróker global en línea y plataforma de inversión, Manuel Pinto, señaló a EFE que "esta subida mensual récord refuerza el miedo a que la guerra se prolongue más de lo previsto".

Además, el especialista advirtió que este fin de semana "podría ser clave", ya que Teherán considera probable que EE.UU. intente tomar el control de la isla de Jarg, en el Golfo Pérsico, desde donde Irán exporta la mayor parte de su petróleo.

Trump dijo que, "a petición del Gobierno iraní", prolongaba el plazo dado a Irán, otros diez días más, para que el país reabra el estrecho de Ormuz o destuirá sus centrales eléctricas.

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien", añadió Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso antes de la toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. AFP

El mandatario dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo había fijado para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

El gobierno de Estados Unidos hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo rechazó.

Pese a las negociaciones, y según algunos medios, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar en Irán, mientras los ataques entre Estados Unidos, Israel y la nación persa continúan.

EFE