Trump brindará hoy una "importante actualización" sobre la guerra en Irán: lo que podría anunciar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigirá a la nación el miércoles sobre la guerra con Irán, en su primer discurso en horario de máxima audiencia desde que comenzó el conflicto. El presidente afronta un desplome de su índice de aprobación en medio de una creciente ansiedad económica alimentada por la paralización en el estrecho de Ormuz, lo que afecta severamente el precio del petróleo.

Estados Unidos por otro lado renueva su Cámara de Representantes y parte del Senado en noviembre, unas elecciones que podrían acabar con la mayoría republicana que ha respaldado al presidente hasta ahora.

Está previsto que Trump hable a las 21:00 (22: hora de Uruguay), más de un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su ofensiva contra Irán.

Qué podría anunciar Trump hoy

La Casa Blanca ha dado pocos detalles sobre el discurso, pero será horas después de que Trump afirmara que Irán busca una pausa en las hostilidades y de que Teherán lo desmintiera.

El presidente de Irán "¡acaba de pedir a los Estados Unidos de América un ALTO EL FUEGO!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", añadió. Irán negó posteriormente esa afirmación de Trump, y además sus Guardianes de la Revolución aseguraron que el estrecho, la ruta vital para una quinta parte del petróleo mundial, permanecerá cerrado a los "enemigos".

Varias personas ondean banderas iraníes durante el funeral de Alireza Tangsiri, comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria iraní, quien falleció junto a otros caídos en ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la plaza Enghelab de Teherán el 1 de abril de 2026. AFP

Por otro lado, según consignó The Times of Israel en base a fuentes de la Casa Blanca, Trump el republicano anunciaría hoy "una actualización operativa sobre el progreso de la Operación Furia Épica, que está cumpliendo o superando todos sus objetivos".

“Destacará el éxito del ejército de Estados Unidos en el logro de todos sus objetivos declarados antes de la operación”, destaca el rotativo citando a un funcionario.

Asimismo, según un funcionario de la Casa Blanca, es probable que Trump reitere que la guerra durará otras dos o tres semanas, lo que probablemente extendería el conflicto más allá del plazo de cuatro a seis semanas que Washington ha ofrecido anteriormente. De hecho, en los últimos días Trump ha sugerido que la guerra podría terminar en "dos o tres semanas", insistiendo en que Estados Unidos ha cumplido en gran medida sus objetivos.

En Dallas, Texas, varias personas marcharon por el centro de la ciudad en protesta contra la administración Trump. Foto: AFP

Sondeos recientes muestran que la aprobación de Trump ha caído por debajo del 40%. Los votantes expresan su confusión sobre las causas de la guerra y sobre todo sobre su final.

Esa impopularidad, sin embargo, es dominante entre los demócratas y los independientes, pero no en la base del movimiento trumpista (MAGA, por Make America Great Again) que muestra su apoyo sin fisuras al presidente.

El panorama económico ha agravado el problema. Los precios del combustible se han disparado por encima de los 4 dólares por galón (más de 1 dólar por litro) por primera vez en años.