La pulseada por Ormuz: Trump lanza una oferta de "alto al fuego" que Teherán tacha de falsa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán le solicitó un "alto al fuego" y señaló que considerará esa posibilidad una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto. Sin embrago, horas más tarde, Teherán lo desmintió: "Las declaraciones de Trump que afirmó que Irán pidió un cese el fuego son falsas y carecen de cualquier fundamento", dijo el vocero de la Cancillería, Esmail Baqai, citado por la cadena estatal iraní.

"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", había asegurado Trump en la plataforma Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refería.

Hasta entonces, agregó Trump, Estados Unidos sigue "bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!".

El líder estadounidense prevé ofrecer un "importante" discurso a la nación a las 21:00 horas de Washington (22:00 de Uruguay) para informar sobre la guerra, en un mensaje que se produce tras una serie de comentarios sobre el posible fin del conflicto.

Trump afirmó el martes que prevé "retirarse" de Irán en "dos o tres semanas", al asegurar que se están logrando los objetivos de la guerra iniciada el 28 de febrero, como evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear.

Automovilistas pasan junto a una pancarta que representa al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en Teherán. Foto: AFP

Tras haber intentado sin éxito liderar una coalición militar con sus aliados para reabrir el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo que permanece bloqueada por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, Trump dijo el martes que este ya no es un asunto de Estados Unidos.

Trump instó a los países de la OTAN y a las naciones asiáticas a actuar con "coraje" y "tomar" el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario británico The Telegraph, Trump dijo que no descarta retirar a Estados Unidos de la OTAN, una organización que definió como un "tigre de papel".

Con información de EFE