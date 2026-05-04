Trump vuelve a amenazar a Irán y afirma que borrará al país "de la faz de la Tierra" si ataca buques de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

El presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.

Donald Trump Foto: AFP

"Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes", avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es "una de las mayores maniobras militares jamás realizadas".

El presidente también aseguró que la República Islámica se ha vuelto "mucho más maleable" a lo largo de las negociaciones de paz.

Mujer iraní pasa frente a un mural en las calles de Teherán. Foto: Abedin Taherkenareh/EFE.

Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para escoltar a navíos a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes en el estrecho y que ha destruido seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo.

El pasado 7 de abril, Trump amenazó con que "toda una civilización" iba a morir si Irán no alcanzaba un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, horas antes de que Washington aceptara un alto el fuego de dos semanas en la ofensiva.

Más amenazas a Cuba y advertencia de "tomar el control casi de inmediato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la semana pasada que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", aunque añadió que primero terminará con el "trabajo" en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaavioones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".

La intervención del republicano se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.

Agencias EFE y AFP