Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, hospitalizado en estado crítico: qué se sabe de su salud

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, permanece internado en una clínica de Florida, en Estados Unidos, en condición "crítica pero estable", según confirmó su portavoz, Ted Goodman, este domingo a través de un comunicado oficial. La noticia genera conmoción en el arco político estadounidense, dado que el exabogado de Donald Trump atraviesa uno de los periodos más turbulentos de su vida pública, marcado por procesos judiciales y una delicada situación financiera.

A pesar de la gravedad del reporte médico, su entorno evitó dar los motivos exactos que derivaron en la hospitalización de urgencia. Goodman se limitó a describir al exmandatario neoyorquino como un "luchador" que enfrenta este desafío con "fortaleza inquebrantable", mientras que figuras del Partido Republicano, incluido el expresidente Trump, ya se han manifestado públicamente pidiendo cadenas de oración por quien fuera apodado el "alcalde de Estados Unidos" tras su gestión durante los atentados del 11 de septiembre.

Las batallas legales y de salud de Giuliani

En los últimos meses, la visibilidad pública de Giuliani se vio reducida drásticamente tras sufrir una fractura de vértebra en un accidente de tráfico ocurrido en setiembre pasado. Este incidente físico se sumó a una seguidilla de reveses institucionales: la pérdida de su licencia para ejercer la abogacía y la declaración de bancarrota, consecuencia de las millonarias multas derivadas de los juicios por difamación en el contexto de las elecciones de 2020.

El expresidente Donald Trump utilizó su plataforma, Truth Social, para informar sobre la situación de su correligionario y criticar duramente a sus opositores. "Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, por mucho, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico", publicó Trump.

Donald Trump y Rudy Giuliani Foto: AFP

"¡Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas! ¡Y él tenía razón en todo! Hicieron trampa en las elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible por destruir nuestra nación y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!", cerró el presidente estadounidense.

Con información de EFE