Donald Trump impulsa su imagen en pasaportes, billetes e instituciones en una estrategia inédita en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una serie de iniciativas para instalar su presencia en símbolos oficiales, documentos y espacios públicos, en una estrategia que busca consolidar su legado político mientras sigue en el cargo. La más reciente medida incluye nuevos pasaportes conmemorativos Estados Unidos por los 250 años de independencia, que llevarán su rostro, su firma en dorado y referencias a la Declaración de Independencia.

La decisión amplía una tendencia en la que la imagen de Trump se vuelve cada vez más visible en ámbitos tradicionalmente ajenos a figuras políticas en ejercicio. Según el Gobierno, estos cambios apuntan a resaltar hitos históricos y logros del país, aunque críticos advierten sobre una personalización inédita de símbolos nacionales.

En el caso de los nuevos documentos, el diseño incorpora elementos patrióticos junto al retrato oficial del mandatario, lo que marca un hecho poco habitual en la historia institucional estadounidense. La medida forma parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la independencia.

La expansión de la imagen de Trump también alcanza el ámbito monetario. El Departamento del Tesoro anunció que la firma del presidente aparecerá en futuros billetes de dólar con la firma Trump, lo que sería la primera vez que la rúbrica de un mandatario en ejercicio figura en el papel moneda.

Además, se aprobó una moneda de oro de 24 quilates que lo muestra apoyando sus puños sobre un escritorio. La pieza ya se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington, aunque su diseño ha generado cuestionamientos por posibles conflictos con normas que limitan la representación de presidentes en funciones en dinero en circulación.

La imagen del mandatario se ha extendido al paisaje urbano de la capital, donde grandes fotografías suyas cubren fachadas de edificios en una omnipresencia visual poco habitual para un presidente en funciones.

Su rostro también se ha abierto paso en el ámbito del senderismo, ya que protagoniza los pases anuales de los parques nacionales como parte de las celebraciones por el día de la independencia, de modo que el acceso a montañas y bosques viene ahora acompañado del mismo retrato oficial.

Instituciones rebautizadas con el nombre de Trump

La estrategia también incluye cambios en espacios emblemáticos. El Instituto de la Paz de Estados Unidos fue rebautizado como “Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump”, en una decisión impulsada por el Departamento de Estado que marca un precedente en una entidad creada por el Congreso.

El histórico centro de artes escénicas de Washington pasó a denominarse Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy, lo que generó rechazo de la familia Kennedy y abrió un debate sobre los límites del poder presidencial en instituciones culturales.

Además, en un intento frustrado, Trump llegó incluso a plantear que se rebautizara el aeropuerto Washington-Dulles y la estación Penn de Nueva York con su nombre como condición para desbloquear fondos federales destinados a un proyecto ferroviario en la gran manzana, valorado en unos 16.000 millones de dólares.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.