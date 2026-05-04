Los 14 puntos de la propuesta de Irán a Estados Unidos y el factor clave que queda por fuera

El régimen de Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos para poner fin de forma permanente a la guerra, centrado en el levantamiento del bloqueo naval, garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses y alivio de sanciones, según medios iraníes, que no mencionan el programa nuclear del país. Asimismo, la República Islámica afirmó estar estudiando la respuesta de EE.UU. al respecto, mientras contradictoriamente, la administración Trump ha señalado que continúa el estudio de ésta.

En otro orden, EE.UU. anunció que escoltará los barcos que hayan pedido ayuda para salir del estrecho del Ormuz.

El plan de Irán de 14 puntos, formulado en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos, busca resolver en 30 días las cuestiones vinculadas al conflicto y prioriza el “fin de la guerra” frente a una simple ampliación del alto el fuego. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, reveló algunos de los 14 puntos remitidos por Teherán a Washington a través de Pakistán, país mediador.

El principal eje de la propuesta iraní es cerrar formalmente el conflicto y rechazar la oferta estadounidense de prolongar durante dos meses el actual alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril y prorrogado de manera indefinida.

Teherán propone resolver en 30 días todas las cuestiones relacionadas con la guerra, iniciada el 28 de febrero y suspendida tras una tregua inicial de dos semanas. Otro de los puntos centrales es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril. Según el Comando Central de EE.UU., desde entonces Washington ha interceptado 45 embarcaciones iraníes que intentaban sortear el cerco marí timo. Asimismo, la propuesta plantea un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que transita el 20 % del crudo mundial. Irán quiere mantener el control operativo del paso desde los primeros días de la guerra, restringiendo el tránsito de petroleros y elevando el precio del petróleo por encima de los 110 dólares por barril.

Este nuevo mecanismo podría estar vinculado a una ley que debate el Parlamento iraní y que, según el vicepresidente del hemiciclo, Hamidreza Haji Babaei, impediría el paso de buques de “países enemigos” salvo pago de reparaciones de guerra. Las autoridades iraníes también han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía. La República Islámica también exige garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevas acciones militares contra territorio iraní. No obstante, medios iraníes no han detallado el formato o alcance de esas garantías.

Irán pide además la retirada de militares estadounidenses desplegados en países del entorno regional. Durante años, Teherán ha reclamado a sus vecinos expulsar tropas de EE.UU. y ha criticado a gobiernos regionales por albergar bases militares estadounidenses.

Durante la guerra, Irán lanzó ataques contra instalaciones vinculadas a Washington en Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, entre otros países.

El levantamiento de sanciones económicas constituye otra exigencia central del plan iraní.

Teherán reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes. También exige la liberación de activos congelados, entre ellos 6.000 millones de dólares desbloqueados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero posteriormente inmovilizados nuevamente en Catar tras el ataque del grupo terrorista islámico Hamás contra Israel del 7 de octubre de ese año.

La propuesta incluye compensaciones económicas por los daños sufridos durante 39 días de bombardeos israelíes y estadounidenses. Irán insiste en que el fin del conflicto debe abarcar todos los escenarios vinculados a la guerra, incluido Líbano, donde el grupo terrorista Hezbolá, principal aliado regional de Teherán, mantiene enfrentamientos con Israel.

"Furia Económica" EE.UU. dice estar asfixiando la economía de Irán El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó ayer domingo que Estados Unidos estaba asfixiando a Irán con el “bloqueo económico” impuesto junto con la ofensiva militar lanzada con Israel a finales de febrero. El presidente Trump “ordenó la máxima presión en marzo (sobre Irán), y hace tres semanas ordenó al Departamento del Tesoro y a mí que comenzáramos la ‘Furia Económica’”, explicó el secretario ayer en Fox News. Esta medida pretende ser la contraparte económica de la ofensiva militar denominada “Operación Furia Épica”, que comenzó el 28 de febrero. Un alto el fuego está vigente desde el 8 de abril. “Puedo asegurarles que estamos asfixiando al régimen, que ya no pueden pagar a sus soldados”, declaró Bessent. “Este es un verdadero bloqueo económico”, añadió, enfatizando que la Armada estadounidense está impidiendo el tránsito naval hacia y desde Irán. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó ayer que un total de 49 buques han sido bloqueados. Bessent añadió que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre quienes envían dinero a Irán para ayudar a la Guardia Revolucionaria. “Llevan años robando al pueblo iraní. Tienen dinero en el extranjero, el cual hemos localizado. Seguiremos rastreándolo y protegeremos estos activos para el pueblo iraní”, dijo. AFP



Escolta por Ormuz

Trump afirmó ayer domingo que funcionarios de su gobierno sostienen “conversaciones muy positivas” con Irán, y anunció un plan para que fuerzas estadounidenses escolten a los barcos a través del estrecho de Ormuz a partir de hoy lunes.

El mandatario dijo que la nueva operación marítima, a la que bautizó como “Proyecto Libertad”, era un gesto “humanitario” para las tripulaciones de los numerosos barcos atrapados por el bloqueo en el paso marítimo, y que podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros cruciales para la vida humana.

El presidente de la comisión del Parlamento iraní encargada de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, dijo también ayer en X que cualquier “interferencia” de Estados Unidos en Ormuz sería violación del alto.

“Haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación”, dijo Trump en un extenso mensaje en su plataforma Truth Social.

Irán mantiene un férreo control sobre Ormuz -clave para el tráfico mundial de hidrocarburos- desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. En represalia, Teherán ha atacado objetivos en Israel y en países del Golfo.

La situación entre ambos países sigue estancada desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias de Teherán en la región.

A primera hora de ayer los Guardianes de la Revolución iraníes trataron de devolver la presión a Trump, afirmando que debía elegir entre una operación militar “imposible” o un “mal acuerdo” con Teherán.

Bloqueo Sanciones a cinco empresas chinas China anunció el bloqueo de la aplicación de sanciones impuestas por EE.UU. contra cinco empresas chinas por sus presuntos vínculos con el comercio de petróleo iraní, mediante una orden que prohíbe a personas y entidades del país cumplir, reconocer o ejecutar esas medidas. El Ministerio de Comercio explicó que la orden, conocida como ‘blocking ban’, busca neutralizar dentro de China el efecto de las sanciones estadounidenses, al impedir que compañías o individuos se adhieran a ellas o colaboren en su aplicación. Según el comunicado oficial, las medidas adoptadas por Washington, que incluyen su designación en listas de sanciones, la congelación de activos y la prohibición de transacciones, interfieren en las actividades comerciales “normales” entre empresas chinas y terceros países, y vulneran “el derecho internacional”. La orden se apoya en el marco legal chino contra la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras, reforzado en abril con nuevas normas que amplían la capacidad de Pekín para contrarrestar sanciones de otros países. Las autoridades chinas reiteraron su oposición a sanciones unilaterales sin respaldo de la ONU y dijeron que la medida no afecta el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La decisión llega después de que Washington sancionara -en la última semana- a decenas de entidades e individuos por su presunta participación en redes financieras vinculadas al petróleo iraní, en el marco de su política de presión sobre Teherán y en un momento de elevada tensión en Oriente Medio. Entre las empresas afectadas hay varias refinerías y grupos petroquímicos chinos, señalados por EE.UU. por su papel en la comercialización de crudo iraní, un flujo que Washington considera clave para la financiación de actividades militares y de grupos aliados de la república islámica. EFE

Con información de EFE y AFP