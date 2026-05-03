El índice de desaprobación de Trump alcanza un nuevo récord, a seis meses de las elecciones de medio término

Según una nueva encuesta del Washington Post-ABC News/Ipsos publicada el domingo, el índice de desaprobación del presidente estadounidense Donald Trump alcanzó un nuevo récord. A pocos meses de las elecciones de mitad de mandato en noviembre, el clima político para el Partido Republicano ha sido turbulento, con los demócratas más motivados para votar, según indica la encuesta, y una mayor proporción del electorado estadounidense expresando su desaprobación por su gestión de la guerra con Irán y el costo de vida en el país.

La encuesta, realizada entre el 24 y el 28 de abril con 2.560 adultos (con un margen de error de 2 puntos porcentuales), muestra que el 62% desaprueba la gestión de Trump —el índice de desaprobación más alto jamás registrado en esta encuesta—, mientras que el 37% de los estadounidenses la aprueba.

Los datos indican una fuerte desaprobación en temas clave: el 76% rechaza su gestión del costo de vida, el 72% su gestión de la inflación y el 66% la guerra con Irán, que el 61% considera un error.

En el ámbito electoral, los demócratas han ampliado su ventaja en la Cámara de Representantes, con un 49% de las intenciones de voto frente al 44% de los republicanos, superando la diferencia de dos puntos registrada en febrero, según indica la encuesta.

Guerra impopular

Dos meses después del inicio de la guerra en Irán, el presidente se enfrenta ahora a la compleja realidad de un conflicto que ha resultado costoso, profundamente impopular y sin un resultado claro.

Los mercados energéticos están sumidos en la incertidumbre. El Pentágono publicó su primera estimación pública del costo de la guerra: 25 mil millones de dólares (unos 126 mil millones de reales) hasta el momento. Importantes republicanos en el Congreso se muestran cada vez más impacientes. Y Trump ataca a aliados extranjeros, como Alemania, que no han mostrado interés en entrar en el conflicto.

Encuentro. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente estadounidense Donald Trump se reunieron en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D.C., Estados Unidos, el 5 de junio de 2025. Foto: AFP

Trump ha defendido repetidamente la guerra, que inició junto con Israel el 28 de febrero, y ha afirmado que es imperativo que Irán nunca posea armas nucleares. Estados Unidos e Israel han eliminado objetivos militares y asesinado a importantes líderes iraníes, incluido el Líder Supremo, pero el gobierno iraní permanece intacto y capaz de infligir daño a Estados Unidos.

Por ahora, ambas partes parecen estar inmersas en una lucha de voluntades. Washington mantiene el bloqueo a la navegación iraní, ya que Irán se niega a ceder a sus exigencias de entregar uranio enriquecido. El viernes, Trump calificó a la Armada estadounidense de "piratas" al celebrar la incautación de un buque de carga iraní. El sábado, un general iraní de alto rango declaró que era posible un nuevo enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, según informó la agencia de noticias Fars.

Trump también reconoció que los ataques militares podrían reanudarse. El sábado, declaró a la prensa en Florida que reanudar los ataques militares en Irán es una posibilidad, aunque no ofreció detalles.

Se prevé que el estrecho de Ormuz permanezca prácticamente cerrado durante semanas, lo que aumenta la posibilidad de que los precios de la energía se mantengan elevados durante un período prolongado. A pesar de las afirmaciones de Trump de que los precios de la gasolina bajarán pronto, el secretario de Energía, Chris Wright, reconoció el mes pasado que podrían seguir siendo altos durante el resto del año.

Ormuz. El estratégico estrecho, clave para el comercio del petróleo, en el centro de las negociaciones. Foto: AFP fotos

La guerra también agudizó los desacuerdos de Trump con sus aliados internacionales . Después de que el canciller alemán Friedrich Merz dijera que Trump estaba siendo "humillado" por la guerra con Irán, Trump atacó al mandatario y su administración anunció la retirada de miles de tropas de Alemania. Sugirió que podría hacer lo mismo con Italia y España, países que se habían distanciado del conflicto.

El presidente se negó a solicitar al Congreso permiso para continuar la guerra, a pesar de que el plazo legal de 60 días para hacerlo había expirado el viernes . El gobierno argumentó que no necesitaba esta aprobación porque el alto el fuego suspendía, en esencia, el cómputo del plazo. Apenas unas horas después de enviar la carta al Congreso, el presidente contradijo su propio argumento.

Algunos republicanos rechazaron el argumento de que el tiempo se había detenido, a medida que crece la preocupación por el costo de la guerra, a solo seis meses de las elecciones de mitad de mandato en las que se espera que los republicanos sufran pérdidas.

Donald Trump pronuncia el discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Matthew Bartlett, estratega republicano y exfuncionario del Departamento de Estado que trabajó en la primera administración de Trump, dijo que es poco probable que los mensajes contradictorios de Trump satisfagan a los votantes.

«La comunicación ha sido más que confusa», dijo Bartlett. «Cabe destacar que esta semana, los aspectos políticos, económicos e incluso diplomáticos continuaron empeorando. La tendencia ha sido descendente en todos los sectores, y eso no es bueno, dado que estamos entrando en otra semana, o incluso un mes, de guerra».

O Globo/GDA