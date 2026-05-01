Trump vuelve a sacudir el comercio global con aranceles del 25% a los autos europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 1° de mayo que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los autos y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, ese bloque no está cumpliendo sus compromisos comerciales.

El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los autos y las autopartes de la UE al 15%, inferior al gravamen del 25% que Trump impuso a otros socios comerciales. Estos gravámenes sectoriales no se vieron afectados por un fallo del Tribunal Supremo a principios de año que anuló una serie de aranceles globales de Trump.

Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: "Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos". "El arancel se incrementará al 25 %", anunció.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre nuevos aranceles a la Unión Europea.

Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz. Trump le dijo a Merz que se concentrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de "interferir" en Irán.

Es probable que Alemania se vea duramente afectada por esta subida del arancel a los autos y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que entran en Estados Unidos procedentes de la UE son fabricados allí.

A finales de marzo, los eurodiputados dieron luz verde al acuerdo arancelario del bloque con Trump, pero con condiciones. Si bien muchos eurodiputados aceptaron reducir los aranceles de la UE a algunas importaciones estadounidenses, como primer paso hacia la aplicación del acuerdo de 2025, también reclamaron salvaguardias adicionales.

Aunque el Parlamento Europeo ha dado su aprobación condicional al pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, aún debe negociarse con los Estados miembros antes de entrar en vigor.

Según una ficha informativa de 2025 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Estados Unidos es el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, después del Reino Unido. Más de una quinta parte de las exportaciones de vehículos de la UE fueron a Estados Unidos.

Solo Alemania exportó alrededor de 450.000 vehículos a Estados Unidos en 2024, según el grupo sectorial VDA. Pero esa cifra ha disminuido desde entonces.

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

Trump anuncia nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba

Por otro lado Trump ordenó el viernes imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, debido a que "sigue representando una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense.

Trump pidió a su gobierno que sancione a los bancos extranjeros que trabajan con el gobierno comunista de La Habana, así como endurecer las normas migratorias. También se sancionará a personas involucradas en los sectores de la energía y la minería, y a cualquiera que esté involucrado en "graves abusos de derechos humanos".

Calles de La Habana, Cuba. Foto: AFP

EE.UU. no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

En otro tema, Trump dijo que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz con Estados Unidos, mientras las conversaciones entre ambas partes siguen estancadas en medio de un alto el fuego que ya lleva varias semanas. "En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo", dijo Trump a los periodistas.

Al ser preguntado por qué no estaba satisfecho con la oferta iraní, Trump dijo: "Están pidiendo cosas con las que no puedo estar de acuerdo". El presidente estadounidense no dio detalles de las peticiones.

Trump añadió que Irán había "hecho avances" en las negociaciones, pero añadió que había una "tremenda discordia" en el liderazgo de la república islámica.

El republicano se negó a responder si retomará los ataques contra Irán en caso de que no haya un acuerdo. "¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles por completo y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar llegar a un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", dijo.

AFP