Jair Bolsonaro podrá salir de prisión antes de lo previsto tras decisión del Congreso contra Lula

El Congreso brasileño dio luz verde este jueves a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en lo que consideran en Brasil una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto de Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por un intento de golpe de Estado.

Por primera vez en varias décadas, el Senado había rechazado el miércoles a un candidato del presidente para la corte suprema, cuando faltan menos de seis meses para unos comicios en los que Lula buscará su reelección.

La corte sentenció en septiembre a 27 años de prisión a Bolsonaro, de 71 años, por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

El presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, gesticula al inicio de una sesión del Congreso Nacional para revisar el veto del presidente Lula da Silva a la ley de reforma de penas, que reduce la condena del expresidente Jair Bolsonaro, declarado culpable de intento de golpe de Estado, en Brasilia, Brasil, el 30 de abril de 2026. EVARISTO SA/AFP fotos

La llamada "ley de dosimetría" no sólo puede favorecer con una reducción de la pena a Bolsonaro sino también a ciudadanos presos por los hechos del 8 de enero de 2023.

La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.

Aquel día manifestantes bolsonaristas destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en lo que la corte interpretó como parte del movimiento golpista.

Sesión tensa

"Por el mayor líder de la derecha, Jair Messias Bolsonaro, la derecha vota 'no' (al veto) y espera que la amnistía amplia y general venga con la elección de Flávio Bolsonaro", dijo el diputado bolsonarista Luciano Zucco antes de votar este jueves, en una tensa sesión marcada por gritos, ofensas y chicanas de ambos lados.

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente y precandidato presidencial, está empatado en las encuestas con Lula, de 80 años, para las elecciones de octubre.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en Grapevine, Texas. Foto: AFP

Durante el debate, el senador Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era "cruel" y que la reducción era una "cuestión de justicia", al considerar que el Supremo impuso condenas "absurdas" a personas "simples"

Vista general al inicio de una sesión del Congreso Nacional para revisar el veto del presidente Lula da Silva a la ley de reforma de penas, que reduce la condena del expresidente Jair Bolsonaro, declarado culpable de intento de golpe de Estado, en Brasilia, Brasil, el 30 de abril de 2026. EVARISTO SA/AFP fotos

"Bolsonaro no ganó en las urnas y quería ganar por la fuerza, por eso la amnistía y votar este proyecto de dosimetría son permitir que eso suceda nuevamente", afirmó la diputada oficialista Gleisi Hoffmann.

Según la norma previa, Bolsonaro, en prisión domiciliaria debido a sus recurrentes problemas de salud, sólo podía optar por beneficios procesales en 2033.

Esta derrota para Lula se suma a la que sufrió el miércoles, cuando el Senado rechazó a su candidato para una de las 11 magistraturas de la corte suprema.

El máximo tribunal es blanco de críticas de la oposición tras haber condenado a Bolsonaro en 2025, en un juicio que incluso provocó represalias contra Brasil por parte del gobierno de Donald Trump.

Con información de EFE y AFP