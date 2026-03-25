Jair Bolsonaro recibe el alta: cómo seguirá su salud y por qué cumplirá prisión domiciliaria ahora

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se encontraba en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de una bronconeumonía, será dado de alta el viernes del hospital y trasladado a su casa en régimen de prisión domiciliaria, señaló este viernes uno de sus médicos.

Bolsonaro, de 71 años de edad, cayó enfermo en la cárcel donde cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado., luego de perder las elecciones del 2022 ante el actual presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

Tras pasar más de una semana en cuidados intensivos, el exmandatario pasó el lunes en una habitación regular en el centro hospitalario DF Star en Brasilia. Su cardiólogo, Brasil Caiado, dijo a periodistas que el cuadro de Bolsonaro es "clinicamente estable".

Jair Bolsonaro. Foto: Sergio Lima/AFP fotos

"Planeamos darle de alta el viernes", dijo Caiado. Según el médico, las radiografías mostraron una "mejora significativa".

Juez de Moraes accedió a darle prisión domiciliaria a Bolsonaro

El martes, el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, accedió a un pedido de los abogados de Bolsonaro para que el exmandatario cumpla la sentencia en su casa durante 90 días que serán prorrogables, ni bien salga del hospital, por razones "humanitarias".

Bolsonaro ya había estado en prisión domiciliaria desde antes del inicio de su sentencia, pero fue trasladado a prisión luego de haber dañado su tobillera electrónica con un soldador, algo que al corte consideró como un intento de fuga.

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante una audiencia en la Corte Suprema de Brasil. Foto: AFP

En su decisión, de Moraes sostuvo que Bolsonaro deberá portar tobillera electrónica y no podrá usar celular, redes sociales o grabar videos o audios. Sí podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

La infección pulmonar que padece Bolsonaro es el último episodio de salud vinculado a una puñalada en el abdomen que el dirigente brasileño recibió durante un acto de campaña en 2018. Desde ese momento, se sometió a varias cirugías y sufre crisis de hipos, a veces acompañadas por vómitos.

"Quienes conocemos en detalle las patologías que él tiene, pensamos que el ambiente domiciliario es humanamente más saludable", dijo Caiado.

De acuerdo al profesional, la duración de una bronconeumonía puede tardar entre seis semanas y seis meses.

De Moraes señaló que una vez transcurridos los 90 días, se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, "incluido con pericia médica si fuera necesario".

Con información de AFP