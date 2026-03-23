Fiscalía a favor de prisión domiciliaria para Bolsonaro, pero decisión final recae en manos del juez de Moraes

La Fiscalía de Brasil se manifestó por primera vez este lunes a favor de concederle prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por golpismo.

El exmandatario brasileño se encuentra desde hace días hospitalizado por una neumonía grave.

La postura del fiscal general brasileño, Paulo Gonet, responde a una petición del juez Alexandre de Moraes, quien deberá decidir en los próximos días si concede prisión domiciliaria a Bolsonaro, tal como habían solicitado sus abogados.

"Está demostrado que el estado de salud del solicitante de prisión domiciliaria requiere la atención constante y cuidadosa que el entorno familiar, pero no el sistema penitenciario vigente, está en condiciones de proporcionar", declaró el jefe del Ministerio Público en su escrito, al que tuvo acceso EFE.

Bolsonaro, quien cumplió este sábado los 71 años de edad, se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos en un hospital de Brasilia desde el 13 de marzo. El exmandatario cursa un cuadro grave de neumonía bilateral bacteriana, que lo obligó a salir de prisión de manera urgente.

En los últimos días, el expresidente ha evolucionado de manera favorable y ya se encuentra sin fiebre, producto del tratamiento con antibióticos que se le administró desde su ingreso, pese a que continúa sin previsión de alta.

En este marco, Gonet respaldó "la necesidad de la prisión domiciliaria", ya que "permite brindar los cuidados indispensables para el monitoreo, en tiempo integral, del estado de salud del expresidente".

A su criterio, Bolsonaro "se encuentra, de forma comprobada, sujeto a súbitas e imprevisibles alteraciones perjudiciales de un momento a otro".

Si bien hay una manifestación favorable de la Fiscalía para que Bolsonaro cumpla su pena de forma domiciliaria, la decisión final será del juez de Moraes, responsable de su reclusión y quien, hasta la fecha, se muestra inflexible ante tal posibilidad.

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, durante las audiencias contra el expresidente Jair Bolsonaro Foto: AFP

Aún así, esta última hospitalización de Bolsonaro aumentó la prisión sobre de Moraes, que en esta última semana recibió un nuevo recurso de los abogados del exmandatario, y se reunió con el hijo mayor de este y hoy candidato presidencial, Flávio Bolsonaro.

El expresidente sufre desde hace años problemas médicos que tanto él como su entorno atribuyen a una puñalada que recibió durante la campaña electoral de 2018 y que lo obligó a recurrir varias veces al quirófano.

Entre estos trastornos se encuentran una crisis recurrente de hipo que se trasladan a vómitos, los cuales estarían detrás de la última neumonía bilateral por broncoaspiración que lo llevó a ser hospitalizado, de acuerdo al equipo médico.

Bolsonaro se encuentra recluido desde el pasado noviembre, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia y desde enero en un complejo penitenciario de Brasilia, donde cuenta con un espacio mayor.

El dirigente fue condenado el pasado 11 de septiembre por el Supremo Tribunal Federal por "liderar" un complot golpista con la intención de "perpetuarse en el poder", luego de perder las elecciones ante el actual presidente, Luis Inácio Lula da Silva.

Con información de EFE