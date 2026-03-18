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El País Mundo

Pese a "buena evolución clínica", Jair Bolsonaro aún no tiene prevista el alta de cuidados intensivos

Desde el atentado con cuchillo que sufrió en 2018, el exmandatario brasilero ha enfrentado varias complicaciones de salud.

El País
El País
18/03/2026, 16:01
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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto en Brasilia.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto en Brasilia.
Foto: AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, registró en las últimas 24 horas una "buena evolución clínica", pero sigue sin previsión de alta de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en la que se encuentra internado, de acuerdo al último boletín médico divulgado este miércoles.

El líder político brasileño, hospitalizado el pasado viernes a causa de una neumonía bacteriana bilateral, registró una mejoría parcial en los hallazgos tomográficos, y una mejora en los marcadores inflamatorios.

El equipo médico de Bolsonaro informó que el exmandatario continuará su tratamiento con antibioticos y recibirá apoyo clínico intensivo, así como fisioterapia respiratoria y motora.

El parte médico indica que hasta el momento, "no hay fecha de alta de la UCI".

El expresidente brasileño (2019-2023) Jair Bolsonaro hace un gesto durante la conferencia CPAC Brasil en Balneario Camboriú, estado de Santa Catarina, Brasil, el 6 de julio de 2024.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Foto: Evaristo Sa/AFP fotos

Bolsonaro, quien fue presidente entre 2019 y 2022, había sido hospitalizado luego de sufrir fiebre alta, escalofríos, vómitos reiterados y dificultades para respirar en la celda en la que está recluido desde enero, en donde cumple una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.

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La causa de la neumonía es una bacteria de que instaló en los pulmones como consecuencia de una broncoaspiración, por el paso accidental de líquidos del sistema digestivo hacia las vías respiratorias.

Desde el atentado con cuchillo que sufrío en 2018 cuando era candidato a la presidencia, Bolsonaro ha enfrentado recurrentes complicaciones de salud que derivaron en hospitalizaciones, cirugías y procedimientos médicos.

Tanto familiares como abogados de Bolsonaro han insistido ante la Corte Suprema de Brasil que se le conceda prisión domiciliaria al expresidente por razones humanitarias.

Con información de EFE

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